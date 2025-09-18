"Je trouve ce bâtiment absolument unique" : Stéphane Bern rêve de le voir gagner un jour le "Monument préféré des Français"

Avant les Journées du Patrimoine, Stéphane Bern nous a partagé son coup de cœur pour un édifice français qui le fait absolument rêver.

L'émission du "Monument préféré des Français" a couronné son vainqueur, le château de Chantilly, mercredi 17 septembre. L'animateur Stéphane Bern nous a confié que même s'il "aime tous les monuments", il y en a bien un qui le fait rêver plus que d'autres. C'est bien celui-là qui mériterait selon lui de figurer sur la prestigieuse liste des candidats au vote national.

Stéphane Bern s'y rend régulièrement, parce qu'elle est sa "voisine", lui qui a quitté Paris pour le village de Thiron-Gardais dans le département de l'Eure-et-Loir. S'il s'agit d'une figure incontestée du patrimoine français, ce bâtiment n'a jamais été sélectionné pour le vote final. Ce qui peut sembler surprenant étant donné son statut de chef-d'œuvre de l'architecture gothique française mondialement reconnu, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Le chœur de Notre-Dame de Chartres. © aterrom - stock.adobe.com

Ce joyau gothique à 1h30 de Paris, c'est Notre-Dame de Chartres. "Elle en a vu de telle pendant mille ans et elle est toujours là !", s'exclame Stéphane Bern. Sur plus de 2 600 m², la cathédrale possède la plus grande surface de vitraux des XIIe et XIIIe siècles au monde à être conservés dans leur état d'origine (172 verrières quasiment intactes) où l'on peut admirer des scènes bibliques baignées par la lumière du célèbre "Bleu de Chartres", une couleur bleu profond totalement unique et difficile à reproduire encore aujourd'hui...

Véritable "bible de pierre", la cathédrale est réputée pour sa collection exceptionnelle de plus de 3 500 statues qui ornent notamment ses trois portails, ce qui en fait la cathédrale avec le plus grand nombre de sculptures au monde. Les statues-colonnes du Portail Royal, représentant les figures de l'Ancien Testament, sont particulièrement frappantes pour leur style allongé et leurs visages au regard énigmatique.

Portail sud de la cathédrale de Chartres. © Leonid Andronov - stock.adobe.com

Mais ce qui rend la Cathédrale de Chartres "absolument unique", c'est "sa crypte originelle, où il s'est passé des choses il y a plus de 1 000 ans", commente le présentateur. Stéphane Bern a en effet la chance de pouvoir pénétrer dans la crypte originelle de la cathédrale, longue de plus de 200 mètres, qui est tout bonnement la plus grande crypte de France et l'une des plus grandes d'Europe. En plus d'avoir une architecture unique, composée d'une longue déambulatoire autour du chœur et bordée de nombreuses chapelles (3 de type roman et 4 de type gothique), cette crypte recèle les éléments les plus anciens de la cathédrale : on y trouve des vestiges des cathédrales précédentes qui ont été édifiées sur le même site depuis le IVe siècle, notamment des traces gallo-romaines, carolingiennes et mérovingiennes.

Notre-Dame du Pilier fait l'objet d'une grande vénération populaire à Notre-Dame de Chartres. © Elena Dijour - stock.adobe.com

Ce véritable sanctuaire souterrain a toujours été un lieu de pèlerinage majeur, rivalisant au Moyen Âge avec Saint-Jacques-de-Compostelle : il abrite la copie d'une Vierge romane très ancienne dans la célèbre chapelle de Notre-Dame de Sous-Terre ainsi qu'une relique du voile de la Vierge Marie, qui aurait été portée par la Vierge Marie lors de la naissance du Christ. Dressée plus haut sur un pilier de la cathédrale du déambulatoire nord, Notre-Dame du Pilier, anciennement appelée "La Vierge Noire", est aussi un objet de vénération qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

La cathédrale de Chartres est un rare exemple d'architecture, de sculptures et de vitraux presque intacts depuis le Moyen Âge qui émeut toujours autant Stéphane Bern. "Elle me permet de prendre du recul, de remettre les choses en perspective, et puis on se sent si petit (...) Et chaque jour, on doit vérifier son humilité, c'est très important. Soyons humbles à côté des monuments historiques !" juge notre défenseur du patrimoine français. Alors, rendez-vous en 2026 pour voir ce joyau parmi les candidats ?