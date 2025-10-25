Les experts allemands ont choisi les meilleurs pneus pour l'hiver

Une association allemande de référence a testé une trentaine de pneus hiver. Voici les mieux et les plus mal notés.

L'hiver approche et avec lui les mauvaises conditions météorologiques qui compliquent le quotidien des automobilistes. Les routes glissantes (pluie, neige, verglas) et la visibilité réduite (nuit, buée) multiplient le risque d'accidents. Dans ce contexte, les pneus hiver, davantage rainurés que les pneus été, sont essentiels car ils offrent une meilleure adhérence au bitume et réduisent les distances de freinage. L'ADAC, le plus grand club automobile d'Allemagne et d'Europe, a réalisé son traditionnel test de pneus hiver qui, en 2025, a porté sur une trentaine de modèles différents. Ils ont été essayés sur route sèche en Italie, sur route mouillée et verglacée en Allemagne et sur neige en Finlande.

L'objectif de ces tests est d'aider les automobilistes à choisir des pneus efficaces pour la période d'octobre à mars. Les résultats publiés par les experts allemands montrent de grandes différences entre les produits testés. Certains pneus ont offert une excellente tenue de route, d'autres au contraire ont montré leurs limites dans des conditions difficiles. Sur les 30 pneus testés, seuls six ont obtenu la mention "bon" dans la notation allemande. Il s'agit du du Goodyear UltraGrip Performance 3, classé numéro 1, du Michelin Pilot Alpin 5, du Continental WinterContact TS 870, du Bridgestone Blizzak LM005, du Dunlop Winter Sport 5 et du Vredestein Wintrac Pro.

© Adobe Stock

Ces pneus les mieux évalués – avec une note inférieure à 2 (plus la note est basse et meilleur est le pneu) - assurent selon l'ADAC une excellente adhérence, réduisent les distances de freinage et offrent plus de stabilité dans les virages. Près de la moitié des pneus essayés ont en revanche été qualifiés de "non recommandés". Parmi eux, pas moins de dix ont été classés rouge pour des performances jugées insuffisantes ou trop irrégulières selon les conditions.

Cinq modèles se partagent la plus mauvaise évaluation, avec une note de 5,5. Si vous avez prévu prochainement de chausser votre auto de pneus hiver, nous vous déconseillons d'acheter des Tomket Snowroad Pro 3, des Star Performer Strastos UHP, des Goodride SW608, des Evergreen EW66 ou des CST Medaillon Winter WCP1.

Sans grande surprise, les meilleurs pneus sont issus des manufacturiers les plus réputés, comme Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone ou Dunlop. Leurs pneus sont haut de gamme, avec des tarifs très rarement inférieurs à 100 euros, même pour les plus petites roues. Les pires pneus hiver selon l'ADAC sont généralement des produits économiques – parfois deux fois moins cher sur le marché – mais qui n'assurent malheureusement pas le même contrôle sur les routes glissantes. La sécurité vaut parfois le coup de payer un petit peu plus cher.