On l'appelle la "petite Sibérie française", cette ville affiche jusqu'à - 41°C l'hiver

Dans cette ville de France, les thermomètres sont tombés jusqu'à une température record jamais enregistrée en France.

Contrairement aux idées reçues, le record de froid en France n'est détenu ni par les villes du Nord comme Lille ni par la région du Grand Est avec ses massifs réputés pour ses longs hivers. La commune la plus glaciale de l'Hexagone n'est pas là où on l'aurait imaginée.

C'est une ville inconnue au bataillon, et pourtant elle détient le record officiel de la température la plus basse jamais enregistrée en France métropolitaine. Elle est même surnommée par les chaînes météo la "petite Sibérie Française", en raison de son microclimat très localisé.

Le village de Mouthe dans le département du Doubs dans son manteau d'hiver. © Didier Sibourg - stock.adobe.com

Durant ses hivers particulièrement rigoureux, la ville de Mouthe, nichée au cœur des montagnes du Jura, est confrontée à des températures minimales en dessous de 20 degrés. "Une année sur deux, le thermomètre descend en-dessous de -25 °C, alors que le seuil de -30 °C est franchi en moyenne 1 année sur 8" explique Météo France. L'agence a ainsi enregistré - 36,7°C le 13 janvier 1968. Un relevé non officiel a même atteint - 41°C en janvier 1985.

Météo France explique que cette tendance au froid est renforcée par son altitude de 930 mètres "dans le fond d'une combe, val en forme de large cuvette dans lequel l'air froid s'accumule en l'absence de vent". C'est là que le thermomètre descend le plus bas. "L'air froid est piégé au fond de la cuvette et se refroidit intensément tout au long de la nuit". La ville connaît environ 176 jours de gel par an, soit une moyenne d'un jour sur 2, avec des températures descendant à - 5°C en moyenne 80 jours par hiver.

Paradoxalement, Mouthe étant située dans la région de Bourgogne-Franche-Comté au climat semi-continental et étant l'une des communes les plus éloignées de la mer, elle n'échappe pas pour autant aux fortes chaleurs estivales. Ainsi, derrière sa réputation de "petite Sibérie française", la ville du Jura attire les touristes été comme hiver, avides de découvrir ses contrastes climatiques.

La Source du Doubs dans la ville de Mouthe dans le Jura. © Didier Sibourg - stock.adobe.com

L'hiver, la ville fait le bonheur des sportifs et touristes : de vastes domaines de ski nordique sont situés à proximité (Val de Mouthe - Chapelle des Bois ou Chaux-Neuve - Pré Poncet), proposant des kilomètres de pistes balisées pour le ski de fond et la raquette au milieu de forêts de sapin. En plus d'être l'eldorado du ski de fond, Mouthe est un terrain de jeu pour les patineurs sur lacs gelés.

Au printemps, ce paradis blanc se transforme en un paysage verdoyant de lacs, de tourbières protégées et de sentiers de randonnée, invitant à la découverte des grands espaces jurassiens. En été, la rivière Doubs, qui prend sa source dans la commune, ainsi que les lacs de Saint-Point ou des Mortes deviennent le lieu idéal pour les activités nautiques (voile, paddle, baignade) et la randonnée, pour une parenthèse de fraîcheur et de tranquillité au cœur des montages du Jura.