Ils sont redoutables, ces nouveaux radars invisibles récoltent près d'un million de dollars en 4 mois

Les nouveaux radars sont plus difficiles à détecter pour les automobilistes qui en paient le prix cher.

Les voitures-radars sont le nouvel ennemi des automobilistes qui ont le pied lourd sur l'accélérateur. Ces véhicules banalisés, équipés de caméras embarquées, se noient dans la masse et piègent de plus en plus de conducteurs. En France, où elles circulent depuis 2009, on compte environ 300 à 400 voitures-radars dont plus de la moitié sont désormais gérées par des sociétés privées. Environ 150 sont conduites par les forces de l'ordre, 250 par des sociétés de voitures radars privées, en contrat avec l'Etat.

Chaque jour, 110 voitures radars circulent ainsi simultanément sur les routes de France (50 conduites par les forces de l'ordre, 60 par les opérateurs privés). Tout le territoire est concerné à l'exception de deux régions : l'Île-de-France et la Corse. Ils contribuent désormais grandement au dispositif de radars, qui a rapporté 889 millions d'euros à l'Etat en 2024.

© SIPA

De nombreux autres pays ont également, recours à ce dispositif répressif, et compte-tenu des recettes que génèrent ces radars embarqués, ils auraient eu tort de se priver ! La Nouvelle-Zélande, ce pays du Pacifique essentiellement connu pour son équipe de rugby des All Blacks, a déployé en mai 34 radars mobiles cachés dans des véhicules de type SUV. Difficiles à repérer sur les routes, la trentaine d'appareils avait déjà enregistré près de 70 000 infractions au 31 août !

C'est un chiffre assez colossal à l'échelle d'un pays, composé de petites deux îles, et qui ne compte que 5 millions d'habitants. Capables de mesurer la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation et de contrôler plusieurs voies à la fois, ces voitures-radars ont récolté 928 960 dollars néo-zélandais en seulement quatre mois selon l'Agence des transports de Nouvelle-Zélande (NZTA), soit près d'un demi-million d'euros (environ 484 000 €).

Au pays du long nuage blanc, les petits dépassements de vitesse sont sanctionnés d'amendes de 30 $ (15 euros) qui peuvent atteindre 630 $ (315 euros), avec une possible suspension du permis de conduire, pour un excès au-delà de 50 km/h. Ce déploiement des voitures-radars pourrait bien calmer les ardeurs de certains conducteurs trop pressés. Taper dans le porte-monnaie des automobilistes reste dissuasif à défaut d'être populaire. En France, de nouveaux radars dopés à l'intelligence artificielle doivent arriver sur les routes ces prochaines années...