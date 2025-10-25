"Avant je gagnais 100 euros par hectare, maintenant c'est 1 900 euros" : cet agriculteur a tout changé, maintenant il peut même voyager

Certains agriculteurs se tournent vers l'énergie photovoltaïque avec l'installation de panneaux solaires dans leurs champs. Ils visent une rémunération plus avantageuse.

Le travail agricole, en plus d'être très exigeant, est souvent mal rémunéré. Il n'est pas étonnant que de nombreux agriculteurs se reconvertissent dans de nouvelles activités plus avantageuses financièrement. Parmi elles, se trouve l'exploitation de l'énergie photovoltaïque. Les agriculteurs se tournant vers ce nouveau secteur sont parfois très gagnants et se dégagent une meilleure rémunération grâce aux panneaux solaires.

On le voit d'année en année, la transition énergétique s'opère dans le secteur agricole, transformant des paysages de champs de blés en champs de panneaux solaires. C'est le cas en Espagne, où les agriculteurs installent des panneaux à énergie solaire dans sur de très grandes surfaces. À Carmona, dans la province de Séville, cette nouvelle source de revenus fait d'ailleurs le bonheur d'agriculteurs et du maire, comme le rapporte le média espagnol Revista Jara y Seda.

Centrale solaire photovoltaïque installée en Espagne © 123rf

Comme il le raconte au magazine, José Portillo a travaillé toute sa vie comme agriculteur à Carmona. Il cultivait des graines de tournesols, de blé et de pois chiches, jusqu'au jour où il s'est décidé à louer 15 hectares de sa propriété à une entreprise photovoltaïque. "Avant, je gagnais 100 euros par hectare pendant la récolte, maintenant je gagne 1 900 euros", a-t-il dit sourire aux lèvres. Il ne regrette pas cette décision qui lui offre un nouveau train de vie : "Cet argent me permettra de voyager et de faire des choses que je n'ai jamais pu faire."

Cette petite révolution dans les champs espagnols crée des opportunités, mais elle est aussi parfois subie et engendre des décisions qui ont de lourdes conséquences pour l'économie locale. De nombreux agriculteurs ont été poussés à chercher des alternatives du fait du prix de revente très bas de leurs céréales, alors que dans le même temps, ils constataient la hausse constante des prix de l'électricité. Par ailleurs, cette modernisation du paysage agricole déplait à certains habitants de Carmona, qui estiment que la ville perd son identité. Le média espagnol insiste sur le fait que les surfaces cultivées ont déjà diminué de 20 à 30% dans ce territoire.

Le maire de la ville, de son côté, a fait savoir aux médias locaux que Carmona, qui compte quelque 92 000 hectares de terres agricoles, est en plein boom de l'énergie solaire, avec près de 28 projets en préparation. Celui-ci avait déjà prévu deux ans auparavant un investissement financier très considérable dans le photovoltaïque.