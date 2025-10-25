Peut-on franchir une ligne blanche pour dépasser un bus ? Beaucoup le font sans savoir si c'est autorisé

Voir des voitures doubler un bus en agglomération n'est pas rare, mais que dit vraiment le Code de la route sur cette pratique ?

Dans les grandes villes, les bus sont partout. A Paris, Lyon ou Marseille, ils transportent des centaines de milliers de passagers chaque jour. Il n'est pas rare d'en voir circuler toutes les cinq ou dix minutes sur certaines lignes très fréquentées aux heures de pointe. Ce défilé de bus ne fait pas toujours plaisir aux automobilistes, obligés de cohabiter sur la route avec ces véhicules XXL. Il est vrai que se retrouver "coincé" derrière un bus ne fait jamais plaisir, surtout lorsque l'on est un peu pressés.

Heureusement, il est toujours possible de les doubler. Mais du fait de leur taille – un bus mesure généralement 12 mètres de long, 2m50 de large et plus de 3m de haut -, la manœuvre est risquée. Voilà pourquoi la plupart des conducteurs attendent que le bus s'immobilise, pour faire monter et descendre les passagers, avant d'entreprendre un dépassement. Il est tout à fait autorisé de dépasser un bus à l'arrêt, mais avant de se déporter, le conducteur doit s'assurer qu'aucun véhicule n'arrive dans le sens inverse. Il doit aussi vérifier que le chauffeur du bus n'a pas mis son clignotant à gauche, car dans ce cas il est prioritaire pour reprendre la route.

© 123RF

Il existe un cas, en France, où le dépassement d'un bus est interdit, même lorsqu'il s'immobilise le long du trottoir pour prendre des passagers. Beaucoup l'oublient dans ce cas de figure, sans doute trop concentrés à saisir le bon moment pour doubler, mais l'article R412-19 du Code de la route le rappelle : le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue constitue une infraction de 4ᵉ classe. Le fait d'empiéter sur la ligne blanche entraîne une amende forfaitaire de 135 euros et le retrait de 3 points sur le permis de conduire.

La règle est différente dans un pays voisin. En Espagne, où il est également interdit de franchir une ligne continue pour dépasser, une exception s'applique pour les bus. Il est en effet possible de doubler un bus malgré ce marquage au sol à la seule condition que celui-ci bloque la circulation. La Direction Générale du Trafic (DGT) rappelle toutefois que cette manouvre est autorisée uniquement si la visibilité du conducteur est suffisante et en l'absence de danger.