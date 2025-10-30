L'Union européenne va imposer une liste de choses obligatoires dans les voitures : un retour aux années 90 ?

L'Union européenne va obliger les constructeurs automobiles à modifier les tableaux de bord pour certaines fonctions de sécurité.

Il attire le regard dès que l'on ouvre les portes d'une nouvelle voiture. L'écran numérique prend de plus en plus de place dans les véhicules, siégeant en maître en plein centre de la planche de bord. A l'horizontale, à la verticale, "flottant", "en cascade", ce grand écran a remplacé depuis plusieurs années l'autoradio de nos autos d'antan.

Ce changement s'explique par une volonté des constructeurs automobiles de simplifier le design intérieur et de lui donner une apparence plus moderne et épurée. Il répond aussi au besoin des utilisateurs de rester connectés même lorsqu'ils se retrouvent derrière le volant.

Même sans nos vieux autoradio à cassettes ou lecteur de CD, il est encore possible d'écouter de la musique en voiture. Cette grande tablette tactile centralise un nombre incalculable de fonctions accessibles en quelques clics : navigation GPS, climatisation, modes de conduite, luminosité dans l'habitacle, aides à la conduite, caméras de stationnement, température des sièges… Toutes les marques ont cédé à la mode du tout digital, mais certaines, comme Tesla, en abusent.

Le fabricant américain a d'ailleurs été l'un des premiers à populariser cette approche, en supprimant presque tous les boutons traditionnels au profit d'un grand écran tactile unique. Voilà pourquoi, comme d'autres constructeurs, Tesla se retrouve aujourd'hui dans le viseur de l'Union européenne. Car si elles plaisent particulièrement aux automobilistes, ces grandes tablettes se révèlent dangereuses. En multipliant les interactions avec le conducteur, elles finissent par le distraire. Le résultat est le même que pour l'utilisation du téléphone au volant : le conducteur quitte trop souvent la route des yeux.

Pour l'Union européenne, qui fait de la sécurité routière son cheval de bataille, cette connectivité à outrance est responsable aujourd'hui d'un trop grand nombre d'accidents. Voilà pourquoi elle a décidé d'une nouvelle réglementation en imposant aux constructeurs automobiles de réintégrer des boutons dans les voitures.

A partir de 2026, tous les modèles en production devront posséder une touche physique pour le klaxon, les feux de détresse, les essuie-glaces, les clignotants et l'appel d'urgence eCall SOS. Malgré l'attrait des nouvelles technologies, notamment pour les plus jeunes conducteurs, cette initiative devrait plaire à de nombreux automobilistes plus traditionnels.

Vous l'avez peut-être déjà expérimenté si vous conduisez un véhicule moderne, devoir passer par l'écran central pour tout peut vite devenir agaçant. Certains menus sont particulièrement chargés et il n'est pas facile de naviguer tout en faisant attention à la route. Certains constructeurs avaient déjà rétropédalé en remettant, souvent à la demande de leurs clients, des boutons physiques pour les fonctions les plus fréquemment utilisées. Cela ne sera donc plus un choix dans quelques mois, mais une obligation.