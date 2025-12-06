Avec seulement 12 500 km au compteur, une Toyota Corolla arrive à la casse. Ses employés expliquent pourquoi ce modèle dépasse facilement les 300 000 km

Une Toyota Corolla quasiment neuve s'est retrouvée dans une casse espagnole, ce qui avait de quoi surprendre les employés.

Voir une Toyota presque neuve arriver dans une casse automobile n'est pas banal. Les voitures de la marque japonaise sont reconnues dans le monde entier pour leur fiabilité, ce qui contribue à leur succès. Mais si le véhicule, une Corolla hybride produite en 2024, a atterri dans la casse espagnole MotoCoche à Grenade, ce n'est pas pour une casse mécanique mais à cause d'un accident. Ce qui a fait dire à l'un des employés : "il est rare de voir une Corolla ici pour un problème mécanique."

Les employés, qui se sont confiés auprès du site espagnol hibridosielectricos.com, ont identifié les principales raisons qui expliquent pourquoi ce modèle est si fiable. D'abord, la mécanique elle-même. Toyota mise sur sa technologie hybride qu'elle peaufine depuis des années et dont la qualité est reconnue de tous. Ses moteurs hybrides fonctionnent avec une distribution par chaîne plutôt que par courroie. La chaîne est conçue pour durer toute la vie du moteur dans des conditions normales d'utilisation. Ce qui n'est pas le cas des moteurs équivalents qui utilisent une courroie de distribution car celle-ci doit être changée régulièrement, tous les 80 000 à 120 000 kilomètres.

© 123RF

Cet élément contribue à la réputation de fiabilité et de longévité des hybrides Toyota. Mais ce n'est pas le seul. Les mécaniciens de la casse MotoCoche insistent aussi sur le rôle de la philosophie de fabrication de l'entreprise japonaise. Toyota est particulièrement strict au niveau du contrôle qualité. Si une anomalie apparaît sur la chaîne de production, tout s'arrête jusqu'à ce que le problème soit réglé. Cette rigueur de la marque permet de réduire drastiquement le nombre de défauts sur les modèles livrés aux clients.