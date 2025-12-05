30 secondes suffisent pour pirater votre boîte mail, il y a deux techniques à connaître pour bien réagir quand cela arrive

Si un cybercriminel accède à votre messagerie, les dégâts peuvent être irréparables. Mais vous n'êtes pas condamné pour autant. Voici les réflexes à suivre pour sécuriser votre compte… avant qu'il ne soit trop tard.

Et si, du jour au lendemain, un inconnu pouvait lire vos mails, changer vos mots de passe ou accéder à tous vos comptes en ligne ? C'est un scénario grandement redouté qui pourrait tôt ou tard vous arriver. Les attaques en ligne se multiplient et la boîte mail reste la clé d'entrée vers une grande partie de votre vie numérique.

Lorsqu'un pirate accède à une boîte mail, il ne se contente pas de consulter quelques messages. Il peut modifier les réglages de sécurité, ajouter sa propre adresse de récupération, utiliser l'option "mot de passe oublié" un peu partout pour se connecter à des applis et même éjecter l'utilisateur hors de son propre compte. Pour reprendre la main, il suffit de réagir vite et efficacement.

Deux scénarios s'offrent à vous si votre boîte personnelle est piratée. La méthode à appliquer dépend principalement de si vous avez encore le contrôle de votre boîte mail ou non. Dans certains cas, les hackers vont directement changer vos identifiants afin que vous ne puissiez plus accéder à votre boîte.

Vous avez encore accès à votre boîte mail

C'est le cas le plus favorable. Vous pouvez bloquer la cyberattaque avant qu'elle ne devienne irréversible. Pensez donc à changer immédiatement votre mot de passe. Déconnectez ensuite toutes les sessions actives afin de couper instantanément l'accès aux cybercriminels. La manipulation est différente selon la boîte mail que vous utilisez : Outlook, Gmail (Google), iCloud (Apple) ou Yahoo.

Vérifiez aussi vos options de récupération de mot de passe au cas où un hacker aurait ajouté son propre numéro ou sa propre adresse mail pour reprendre le contrôle de la vôtre plus tard.

Enfin, passez en revue vos filtres de messagerie. Certains pirates créent des redirections discrètes pour recevoir vos mails sans que vous ne vous en rendiez compte. Et activez la double authentification : c'est souvent ce qui fait la différence entre un compte récupéré… et un compte perdu à jamais.

Vous n'avez plus accès à votre boîte mail

Dans le cas où vous n'avez plus accès à votre boîte mail, la situation s'avère naturellement plus délicate. Nul besoin de baisser les bras, puisque les fournisseurs peuvent proposer des outils de récupération permettant de prouver votre identité grâce à votre numéro de téléphone ou une adresse secondaire. Une procédure qui peut s'avérer longue et exigeante, mais nécessaire pour réparer les dégâts.

Votre premier réflexe doit être d'utiliser la fonction "mot de passe oublié" sur votre page de connexion. Vous pourrez ainsi y renseigner une adresse mail de secours, répondre à des questions de sécurité ou recevoir un SMS permettant de récupérer votre compte.

Dans le cas où le hacker a déjà pensé à cette option et modifié toutes vos issues de récupération, il convient de contacter directement le support technique de votre fournisseur de mail (Google pour Gmail, Microsoft pour Outlook, Orange, Free, etc.). Ces derniers vous demanderont alors de prouver votre identité pour récupérer l'accès à vos comptes.