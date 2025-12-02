Si vous voulez vendre votre voiture, voici la marque qui vous fera perdre le moins d'argent

S'il est bien connu qu'une voiture neuve perd très vite de sa valeur, une marque résiste bien mieux que toutes les autres à la fameuse décote.

Comme une paire de chaussures, une voiture neuve ne le reste pas très longtemps. A peine est-elle sortie de la concession qu'elle a déjà perdu a minima 10 % de sa valeur ! Imaginez, vous achetez une citadine à 20 000 euros, elle n'en vaut déjà plus que 18 000 maximum au coin de la première rue. Votre nouveau SUV acheté à 40 000 euros en coûte 4 000 de moins après avoir roulé un kilomètre. On appelle cela la décote et elle est particulièrement violente sur le marché de l'automobile.

Une étude menée par Le Parisien, en collaboration avec le site de petites annonces Leboncoin, révèle les modèles qui résistent le mieux à cette perte de valeur. Et force est de constater qu'une marque bien connue en France fait beaucoup mieux que la concurrence. Les propriétaires de ces modèles peuvent avoir le sourire. Peu importe le segment – citadine, berline ou SUV -, les véhicules de la marque, qui appartient au groupe Renault, sont les "meilleurs" à la revente d'autant plus qu''ils sont très prisés en seconde main.

© 123RF

Selon l'enquête diligentée par Le Parisien, qui a comparé les tarifs de chaque modèle de voiture acheté neuf en 2020 à leur prix cinq années plus tard en occasion, ce sont bien les Dacia qui font perdre le moins d'argent à leurs propriétaires lorsqu'ils les revendent sur Leboncoin.

La Dacia Sandero, cette année encore sur le podium des voitures neuves les plus vendues en France, ne perd ainsi que 14% de sa valeur d'origine en cinq ans (en motorisation essence). A titre de comparaison, la Renault Clio et la Peugeot 208, les deux modèles neufs qui se vendent le plus dans l'Hexagone, voient leur valeur chuter respectivement de 33 et...43% ! Une Sandero essence neuve coûte aujourd'hui 13 290 euros en entrée de gamme. Avec un bon entretien et un kilométrage dans la moyenne (autour des 50 000 kilomètres) après cinq années de circulation, la citadine peut donc se revendre à 11 430 euros, soit même pas 2 000 euros de moins que son prix d'origine. C'est quasiment le même prix de revente qu'une Peugeot 208, vendue 21 500 euros dans sa finition de base, et cotée à 12 255 euros après cinq ans.

Dans la catégorie des berlines et des SUV, dont la décote est plus importante que pour les citadines, généralement entre 40 et 50 % après cinq ans, la Logan et le Duster trustent donc aussi la première place, preuve que les voitures fabriquées par Dacia gardent de leur valeur plus longtemps que celles des autres constructeurs. On voit par ailleurs, en observant le classement des meilleures et pires décotes, que les modèles essence perdent "moins vite" que les autres. Les véhicules diesel, petit à petit chassés de nos routes, se vendent presque à moitié prix après seulement cinq ans.

Cela reste tout de même mieux que l'électrique où la valeur résiduelle des véhicules doit donner des sueurs froides à ceux qui roulent plus propres. La "meilleure" décote revient au Model 3 de Tesla, et pourtant son tarif moyen entre sa sortie d'usine en 2020 et sa vente en occasion en 2025 a quand même chuté de 59 % ! Si vous achetez aujourd'hui un Model 3 à 39 990 euros – sa version de base -, il se pourrait que vous ne puissiez en tirer que 16 000 euros en 2030. Et on ne parle même pas de la Peugeot e-208 et de l'Opel Corsa zéro émission qui ont elles perdu 61 et 63 % de leur valeur sur la même période.