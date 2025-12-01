C'est la nouvelle capitale des requins : "Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut les voir d'aussi près"

Cette île paradisiaque attire les plongeurs du monde entier pour un face-à-face mémorable avec le requin-tigre.

Cet atoll isolé posé sur l'océan offre un décor de carte postale avec ses cocotiers et ses plages de sable fin. Mais la véritable attraction de l'île est un géant des mers qui attire les touristes en quête de sensations fortes. Cette réserve naturelle unique au monde a valu à l'île le surnom de "capitale des requins".

"C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut voir les requins d'aussi près, à part dans un aquarium peut-être !" confie Jean-Michel Soler, un touriste marseillais venu avec sa femme pour rencontrer la star de l'île, le requin-tigre, dans un reportage diffusé dans le JT de France 2. Il suffit de quelques mètres en bateau pour rejoindre la baie des requins-tigres. Bien que les attaques soient rares, ce prédateur marin si fascinant et redouté s'approche au plus près des plongeurs, parfois même un peu trop : le guide est alors obligé d'intervenir.

Un requin-tigre nage autour de Fuvahmulah aux Maldives. © David - stock.adobe.com

Cap sur Fuvahmulah, l'atoll le plus isolé des Maldives au cœur de l'océan Indien, pour vivre cette incroyable confrontation ! L'île est devenue le foyer permanent de plus de 200 requins-tigres, dont certains spécimens atteignent 5 mètres de long. Réputé pour sa dangerosité, ce grand prédateur a choisi ces eaux pour s'y reproduire et y chasser.

"Les pêcheurs de l'île ont l'habitude de jeter les restes de leurs poissons ici, et un jour l'un d'entre eux a remonté un requin tigre" explique Abdul Faththaah, guide de plongée à Fuvahmulah, dans ce reportage sur France 2. "C'est comme ça qu'on a découvert cette zone".

Un bateau de plongée sous-marine sur un site de plongée réputé pour ses requins-tigres, près de l'île de Fuvahmulah dans le sud des Maldives. © zephyr_p - stock.adobe.com

Les habitants ont dû apprendre à cohabiter avec eux. "Autrefois nous pêchions les poissons au large de l'île sans aucun problème, mais maintenant nous ne pouvons même plus remonter la moitié d'un poisson car les requins les mangent avant nous", déplore Mohamed Hussain, un pêcheur de l'île qui va chercher le thon jaune, une autre richesse de la baie que l'on mange à toute heure de la journée, assaisonné avec les épices typiques des Maldives.

Au-delà de ce face-à-face impressionnant avec le requin-tigre, l'atoll de Fuvahmulah est une destination riche en découvertes naturelles et culturelles authentiques. Surnommée le "coeur des Maldives" en raison de sa forme unique, l'île est un sanctuaire de biodiversité unique : on peut y explorer le lac d'eau douce Bandaara Kilhi, qui est le plus grand des Maldives, et se promener à travers les mangroves luxuriantes.

L'expérience de la plongée sous-marine ne se limite pas aux requins-tigres car les récifs de Fuvahmulah abritent également des requins-renards pélagiques, des raies manta et comme nous l'avons vu, d'énormes thons jaunes. Cette destination est sans conteste l'une des plus secrètes et authentiques des Maldives, loin des hôtels-pilotis qui ont fait la renommée de l'archipel.