Cet expert en automobile s'attaque aux voitures électriques : "Il faut interdire ces saletés !"

Un journaliste suédois, spécialisé dans l'automobile, veut attirer l'attention sur la dangerosité des voitures électriques.

Plus respectueuses de l'environnement et plus économiques, les voitures électriques n'ont de cesse de recevoir les louanges de ceux qui souhaitent depuis quelques années les imposer sur nos routes. L'Union européenne, en voulant interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035 – une date qui pourrait bien être revue dans les prochains jours -, est l'un des plus fervents défenseurs de la voiture zéro émission. Et sa politique de décarbonation des routes influe massivement sur la stratégie des constructeurs contraints et forcés d'accélérer la marche vers le tout électrique.

Malgré tous ces efforts, les voitures électriques connaissent un succès mitigé en France. Elles représentent aujourd'hui environ 20 % des ventes dans le neuf, quand l'hybride (mix entre l'électrique et l'essence) fait le double. La faute à des prix trop élevés pour de nombreux ménages et à la problématique des infrastructures de recharge. Mais il n'y a pas que les conducteurs lambda qui boudent les véhicules zéro émission. Certains experts se montrent parfois très critiques, notamment sur leur dangerosité, un sujet souvent passé sous silence.

© Adobe Stock

En quoi un modèle électrique serait-il plus dangereux que son équivalent thermique ? Ceux qui ont déjà conduit les deux ont sans doute relevé une différence majeure : la capacité d'accélération des moteurs électriques. Maths Nilsson, un journaliste suédois, rédacteur en chef du journal en ligne Carup, s'est emporté contre ce phénomène lors d'une récente tribune.

"Les voitures électriques sont allées trop loin. Lorsqu'une nouvelle voiture familiale électrique de 2,6 tonnes peut atteindre 100 km/h en 2,5 secondes, toutes les limites ont été franchies. Il est temps de mettre un terme à cette folie qui a perdu tout son sens et toute logique", a-t-il asséné. Ce commentaire faisait suite à la présentation du nouveau Porsche Cayenne dont la puissance impressionnante de 1156 chevaux permet de passer du 0 au 100km/h en seulement deux secondes et demie.

Le Cayenne, le seul SUV proposé par la marque allemande aujourd'hui, n'est évidemment pas l a voiture de monsieur et madame tout le monde, mais cette caractéristique se retrouve bien sur tous les véhicules électriques. Contrairement aux moteurs à combustion, qu'ils soient essence ou diesel, les moteurs électriques n'ont pas une accélération progressive mais brusque. Un simple appui sur la pédale offre une puissance qui peut en surprendre plus d'un.

C'est d'ailleurs un point que soulève Maths Nilsson. Selon lui, ce surplus de puissance est dangereux, notamment en milieu urbain, car il implique une nouvelle façon de conduire. Et pas seulement pour le conducteur de la voiture électrique, mais aussi pour les autres usagers qui ne sont pas habitués à voir des voitures pouvoir accélérer si soudainement. Cela peut se révéler très perturbant, notamment lorsque ces autos s'insèrent sur une voie ou dans un sens giratoire puisque leur capacité d'accélération permet de le faire au tout dernier moment.