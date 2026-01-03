Des mécaniciens ont trouvé la solution pour réparer une panne grave sans ruiner les automobilistes

Facturée très chère par les constructeurs, la réparation d'une panne de voiture pourrait devenir beaucoup plus abordable.

Bonne nouvelle pour de nombreux automobilistes. Une entreprise a trouvé la solution pour réparer une panne particulièrement grave qui touche les voitures électriques. Quelques véhicules zéro émission connaissent des problèmes avec leur chargeur embarqué. Cette pièce électronique permet de convertir le courant alternatif (AC) de la borne domestique en courant continu (DC) pour alimenter la batterie. Si elle ne fonctionne plus, l'utilisateur ne peut plus se servir de son véhicule à moins d'effectuer ses recharges sur des bornes rapides qui, elles, délivrent directement du courant continu sans passer par le chargeur embarqué.

Ce chargeur qui se trouve à l'intérieur de la voiture est pourtant aujourd'hui la première source de pannes sur les véhicules électriques. Et tous les constructeurs sont concernés, même si certains plus que d'autres. C'est le cas du groupe Stellantis qui déplore des dysfonctionnements sur plusieurs modèles (Fiat 500, Peugeot E-208, Citroën ë-C4, Opel Corsa-e…). Le gros souci, pour les clients, c'est que la réparation est complexe et assurée uniquement par les constructeurs, ce qui leur permet de faire gonfler la facture. En moyenne de 3 000 à… 5 000 euros ! Une somme conséquente quand le véhicule n'est plus sous garantie…

Une société pourrait toutefois changer la donne. EV Nordic, créée par des spécialistes du recyclage électronique, propose désormais de réparer ces chargeurs défectueux pour environ 2 000 euros, main d'œuvre comprise. L'innovation de cette entreprise danoise réside dans leur capacité à contourner le verrouillage technique du chargeur, via un codage, imposé par les fabricants. "Nous avons consacré énormément de temps à analyser les problèmes, et il en existe en réalité de nombreux, explique Casper Rosenbech Jensen, l'un des salariés, sur le site bilmagasinet.dk . Nous pensons désormais avoir identifié tous les problèmes et être en mesure de les résoudre."

EV Nordic pense pouvoir réparer les chargeurs de plusieurs marques automobiles et prétend même utiliser des composants de meilleure qualité que les pièces d'origine, ce qui devrait réduire le risque de nouvelles pannes. Pour l'instant, le réseau de distribution se développe au Danemark, mais la logique voudrait qu'il s'étende rapidement vers d'autres pays européens.