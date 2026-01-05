Utile en été, ce bouton ne doit surtout pas être actionné durant les mois les plus froids de l'année

L'utilisation de ce système apporte de nombreux bénéfices quand il fait chaud mais est fortement déconseillée l'hiver.

C'est un petit bouton que l'on trouve dans toutes les voitures modernes. Il est reconnaissable à son symbole représentant une voiture avec des flèches qui tournent ou qui pointent vers l'intérieur. Il se trouve généralement sous l'écran central. Une fois actionné, ce bouton enclenche le système de recirculation de l'air déjà présent dans l'habitacle du véhicule. On parle de recyclage de l'air car les entrées d'air extérieur du véhicule sont fermées grâce à un volet motorisé situé dans le circuit de ventilation. Outre le fait qu'il bloque les odeurs et les poussières extérieurs, ce système permet de refroidir ou de réchauffer la voiture plus rapidement puisque l'air n'est pas sans cesse renouveler.

Ce système plutôt pratique ne doit toutefois pas être utilisé n'importe quand. Pour faire simple, la recirculation de l'air est votre alliée en été mais doit être très peu, voire pas du tout déclenchée en hiver. Quand il fait très chaud, par exemple sur la route des grandes vacances en juillet ou en août, actionner ce bouton avec la climatisation permet de vite refroidir l'intérieur du véhicule et de voyager de façon plus agréable, entre 21 et 23 degrés.

© 123RF

Et ce n'est pas tout ! Comme le système de climatisation n'a pas à refroidir l'air brûlant de l'extérieur, il travaille beaucoup moins, ce qui permet de consommer moins de carburant. Il est néanmoins conseillé de ne jamais dépasser plus de 30 minutes avec le bouton recyclage de l'air enfoncé car sinon ce dernier se charge de CO2 aux dépens de l'oxygène, ce qui peut provoquer fatigue et somnolence chez les occupants.

Ce qui vaut pour refroidir plus rapidement l'air de l'habitacle en été vaut aussi pour réchauffer plus vite l'air du véhicule en hiver. Mais il existe une différence de taille : conserver le même air lorsque les températures extérieures flirtent avec le zéro est potentiellement dangereux. Pas seulement pour les risques de somnolence mais parce que l'air qui circule en boucle dans la voiture se charge rapidement d'humidité. Or vous le savez sans doute, l'air humide de l'hiver se condense sur les surfaces froides, en premier lieu sur les vitres. Cela engendre de la buée sur le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales, ce qui diminue sensiblement la visibilité du conducteur.

Voilà pourquoi il vaut mieux bannir la recirculation de l'air en hiver. Par temps froid, ouvrez plutôt les aérations pour laisser l'air circuler librement de façon à ce que l'humidité s'évacue naturellement. Si les températures sont vraiment très froides, vous pouvez toujours activer le bouton deux ou trois minutes lorsque vous entrez dans votre voiture de façon à bloquer l'air glacial de dehors. Par temps humide ou pluvieux, la question ne se pose même pas. Il est largement préférable de privilégier les boutons spécifiques de dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière. Ces fonctions vous garantiront une visibilité optimale à condition de patienter quelques minutes.