Waze ajoute une fonction très attendue : elle va vous faire gagner du temps sur la route

L'application de partage des informations sur le trafic routier va se doter d'une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps par ses nombreux utilisateurs.

Si, comme 17 millions de conducteurs en France, vous avez pris l'habitude d'ouvrir l'application Waze avant chaque trajet, 2026 devrait vous apporter une bonne nouvelle. La société spécialisée dans le trafic routier va bientôt s'enrichir d'une nouvelle fonctionnalité qui devrait faire gagner du temps à ses utilisateurs. Malgré son immense popularité partout dans le monde – l'application a été téléchargée plus de 140 millions de fois depuis sa mis en ligne il y a une quinzaine d'années - Waze cherche toujours à s'améliorer. Elle a récemment procédé à la refonte complète de s a carte pour la rendre plus claire et plus lisible. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau signal utile qui s'affichera sur l'écran des automobilistes .

Le succès de Waze s'est bâti sur sur sa capacité à donner une multitude d'informations en temps réel grâce à leur partage effectué entre les utilisateurs. Une fois l'application lancée, chaque conducteur peut ainsi connaître la durée estimée de son trajet avec la position des éventuels ralentissements, accidents, zones de travaux ou encore contrôles de police dressés sur sa route. Hélas, de nombreux utilisateurs se plaignaient de ne pas pouvoir localiser sur la carte les feux tricolores, sources de ralentissements, comme le proposent certains concurrents et notamment Google Maps.

© Adobe Stock

Ce manquement sera bientôt réparé à en croire le média Geektime puisque l'affichage des feux rouges est actuellement en phase de test sur la version israélienne de l'application. Pour éviter de surcharger sa carte, Waze a fait le choix de n'afficher que les trois prochains feux situés sur votre trajet. Si vous n'avez pas renseigné de destination précise et que vous utilisez simplement l'application pour repérer les obstacles sur votre chemin, alors tous les feux tricolores des alentours resteront visibles.

Ce nouveau repère visuel va permettre de rendre les instructions vocales plus précises, par exemple lorsque l'application vous indiquera de tourner à droite au prochain feu. Mais, et c'est sans doute là le plus important pour les utilisateurs, cette fonctionnalité devrait vous faire gagner du temps. Car en visualisant les feux rouges sur la carte, il sera parfois possible d'ajuster son parcours pour les contourner et ainsi éviter des ralentissements.