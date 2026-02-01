Ces radars vont flasher dans tous les sens pendant un mois

Une expérimentation menée depuis la mi-janvier dans plusieurs villes modifie le fonctionnement de certains radars.

Préparez-vous à voir des flashs crépiter ! On ne parle pas ici de la lumière artificielle émise par des appareils photos ou des smartphones, mais de celle diffusée par les radars qui sanctionnent les automobilistes imprudents sur les routes. Après le Gard, un autre département expérimente depuis la mi-janvier une nouveauté sur un certain type de radar : les radars tourelles, implantés en France depuis 2018 – le premier avait été installé à Marseille – et aujourd'hui au nombre de 1 500 sur l'ensemble du territoire.

La spécificité des radars tourelles, souvent perchés à plusieurs mètres de hauteur, est leur fonctionnement grâce à une détection infrarouge, invisible pour les usagers. Avec eux l'expression "pas vu, pas pris" se transforme en "pas vu mais pris." Impossible pour le conducteur de savoir s'il a été pris en excès de vitesse ou en train de griller un feu rouge, le radar tourelle détecte l'infraction mais ne prévient pas le coupable qui n'apprend la mauvaise nouvelle que plusieurs semaines après en relevant son courrier.

Décriée pour son manque de pédagogie, cette technologie pourrait évoluer à la demande du gouvernement. Voilà pourquoi, après une première expérimentation menée dans le département du Gard, du côté de Nîmes et de ses environs, la Sécurité routière a décidé d'effectuer de nouveaux tests dans un autre département français.

© SIPA (publiée le 27/01/2026)

C'est cette fois dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, qu'un nouveau dispositif a été mis en service depuis quelques jours pour rendre la détection des infractions routières visibles. Le moyen est très simple : un signal lumineux a été ajouté sur les radars tourelles concernés et ceux-ci s'allument à chaque infraction. Pour la Sécurité routière, ce flash "permet au conducteur de savoir immédiatement qu'il a été contrôlé", "aide à mieux comprendre le contexte de l'infraction" et "renforce la vigilance des autres usagers à proximité".

Si vous avez l'habitude d'arpenter les routes du 78, voici les quatre villes dans lesquelles cette expérimentation est en cours : à Plaisir, Rambouillet et au Mesnil-le-Roi sur des radars tourelles de vitesse, et aux Mureaux sur un radar tourelle de feu rouge. Après un mois, donc à partir de la mi-février, un bilan sera réalisé afin d'évaluer l'efficacité et l'intérêt du dispositif avant d'envisager un éventuel déploiement plus large. En attendant, des milliers d'automobilistes vont devoir s'habituer à voir des flashs illuminer le ciel des Yvelines.