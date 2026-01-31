Le froid sibérien arrive en Europe à cause de l'air polaire des Etats-Unis

De l'air froid s'approche de l'Europe et devrait faire chuter les températures en février. Le climat glacial aux Etats-Unis n'y est pas étranger.

Si le début du mois de janvier a été très froid en France, la douceur est largement revenue avec des températures qui dépassent désormais les normales de saison. Le ressenti n'est plus du tout hivernal. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, une vague de froid touche durement les Etats-Unis. Depuis le week-end dernier, le temps y est glacial et cela va encore se renforcer suite à une coulée d'air arctique liée au décrochage du vortex polaire. Les sols sont glacés et la neige tombe à flot. Dans le nord-est, les températures tombent entre -10 et -25 degrés la nuit. La nouvelle plongée de l'air polaire va aller jusqu'en Floride et près du golfe du Mexique, une région où le froid est bien plus rare. On pourrait y atteindre des records de froid.

Mauvaise nouvelle, ce phénomène influence aussi directement le climat plus près de chez nous. De l'air froid continental est globalement présent sur l'Europe de l'est jusqu'à l'Europe centrale. A Moscou, en Russie, un épisode neigeux historique a même été constaté cette semaine avec jusqu'à 60–65 cm de neige au sol par endroits. Les minimales y sont descendues jusqu'à -22 degrés ces derniers jours.

Températures pour le jeudi 12 février © WX Charts

L'Allemagne, pays voisin de la France, qui se trouve actuellement entre l'air froid et celui doux et humide venu de l'Atlantique, pourrait faire l'objet d'une bascule à partir de début février. Le météorologue Jan Schenk, dans une interview accordée à FOCUS online, assure qu'il faut se préparer à une chute drastique des températures dans le pays. "Des températures de -20 °C sont tout à fait possibles. Cela est dû en partie à l'air froid qui se dirige vers nous, et en partie à l'effet rafraîchissant de la neige fraîche", a-t-il prévenu. Ces prévisions sont confirmées par le modèle européen de prévisions ECMWF.

Cette dynamique est liée aux périodes de froid extrême en Amérique du Nord. "Comme les températures chutent drastiquement en Amérique, en raison de l'important flux d'air froid vers le sud, un mouvement compensatoire se produit. C'est ce qui donne naissance aux puissants systèmes de basse pression, les ouragans, dans l' Atlantique ", qui jusqu'à présent retenaient le froid, a ajouté le spécialiste. Météo France annonce pour la capitale allemande, Berlin, jusqu'à -10 degrés ce lundi 2 février et même -16 degrés dix jours plus tard.

La France devrait être épargnée avec des maximales tournant souvent autour des 10 degrés sur cette période. En comparaison à Paris, il est prévu jusqu'à 11 degrés lundi et 9 degrés le 12 février. Seul l'extrême nord-est, comme l'Alsace et la Lorraine, pourrait légèrement en pâtir, étant plus à proximité de la masse d'air froid. Cela devrait rester très marginal : les maximales auront du mal à y dépasser les 5 degrés. Les prévisions restent à préciser au vu du délai.