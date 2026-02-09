"Attention à la tempête !" Des météorologues déjà en alerte sur ce qui nous attend cette semaine

En plus de la pluie, le vent va se lever cette semaine et pourrait prendre un caractère tempétueux. Les rafales pourraient atteindre par endroits les 150 km/h.

Le temps n'est pas près de se calmer en France. Impossible d'échapper aux précipitations dans les jours à venir suite au contexte dépressionnaire atlantique durable. Ce lundi 9 février, une perturbation atlantique a progressé par l'ouest au fur et à mesure de la journée. Les températures restent toutefois douces. Les jours suivants, la pluie se généralise, rendant le ressenti désagréable. En milieu de semaine, les pluies prennent un caractère orageux dans le sud-ouest.

Il faudra surtout faire attention à un risque de tempête envisagé par les météorologues. Le vent d'ouest va souffler très fort à partir de mercredi avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h sur la côte aquitaine ainsi qu'en Bretagne. Jeudi, les vents devraient devenir encore plus violents. "Des coups de vent pouvant localement approcher le seuil de la tempête" sont annoncés par La Chaine Météo. Cela provoquerait de puissantes vagues, qui pourraient monter jusqu'à 10 mètres. Le risque de submersion restera cependant limité au vu des faibles coefficients de marées.

© La Chaine météo

Le pourtour méditerranéen pourrait aussi être particulièrement touché. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales seraient notamment concernées avec de possibles pointes de tramontane à 140 km/h, voire 150 km/h. Météo Languedoc Roussillon prévient que "si les modélisations n'évoluent pas, cela pourrait être la tempête la plus sérieuse depuis 2009 sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales". La trajectoire de cette tempête et les pics de cet épisode restent à préciser. Ce fort vent pourrait durer jusqu'au début du week-end. Le mistral et la tramontane pourraient en effet encore bien souffler samedi avant de faiblir dimanche. "Attention à la tempête en milieu de semaine", écrit le site. En altitude, le vent va accentuer le risque d'avalanches dans les Pyrénées et les Alpes du Nord.

Cette semaine, la vigilance sera également de mise sur le risque de crues et d'inondations, les cumuls de pluies pouvant dépasser les 100 mm, notamment sur la Bretagne et le sud-ouest. Les températures partiront, par ailleurs, à la baisse en fin de semaine. Un net rafraichissement temporaire devrait être constaté ce week-end. Au vu de ce temps agité, il faudra bien suivre l'évolution des prévisions.