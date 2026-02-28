Une Renault Super 5 "comme neuve" retrouvée par hasard dans un garage – Ce modèle unique allait partir à la casse

Une Renault Super 5 avec moins de 3 000 kilomètres au compteur et dans un état quasi neuf a été dénichée dans le garage d'une propriétaire qui cherchait à s'en débarrasser.

C'était un objet bien encombrant pour une personne mais un trésor caché dans un garage pour d'autres. Notre belle histoire a débuté au mois d'avril 2022. Irwin, jeune trentenaire, et son père, dépanneur de profession, sont alors appelés pour une intervention à Jouy-sur-Morin. Arrivés dans la petite commune de Seine-et-Marne, située à 80 kilomètres de Paris, les deux hommes tombent sur une dame d'un certain âge dont la maison est en vente.

La retraitée explique qu'elle veut se débarrasser d'une vieille voiture qui dort depuis des années dans son garage. Irwin se souvient : "Quand on a ouvert la porte, on a découvert une Super 5 toute poussiéreuse. Les quatre pneus étaient à plats." La Renault, immatriculée dans le 91, est certainement en fin de vie.

Mais quelques détails interpellent le jeune homme, féru d'automobile. "Je me souviens que les pare-chocs étaient intacts, ça m'a surpris, et les plaques d'immatriculation étaient encore très noires." Une impression étrange qui se renforce quand Irwin monte à bord de la petite française. "A l'intérieur, tout était comme neuf, nous raconte-t-il. "Mon père m'a dit, et je ne sais toujours pas pourquoi, que la voiture avait 120 000 kilomètres. Mais j'ai regardé le compteur et il indiquait 2 905 kilomètres !" Renseignements pris, la Super 5 de couleur blanche a été achetée en 1988. Le dernier contrôle technique remonte à 2002. La voiture avait alors roulé 2 899 kilomètres, ce qui signifie qu'elle n'a fait que 6 petits kilomètres durant les 20 années suivantes !

Produite à partir de 1984, la Super 5 a une silhouette plus arrondie que la R5 qu'elle a remplacée et son style plus contemporain a connu un franc succès dans les années 80-90. Le modèle retrouvé dans ce garage du 77 n'a pas eu le même destin. Cette version GTS était même promise à la destruction.

"La dame nous a raconté qu'elle avait hérité de la voiture et qu'elle voulait maintenant s'en débarrasser pour pouvoir vendre sa maison"; rembobine Irwin. "Un expert lui avait dit qu'elle ne valait plus rien et qu'il fallait la mettre à la casse." Expert peut-être, mais pas en automobile... Avec un âge de 34 ans et seulement 3 000 kilomètres au compteur, cette Super 5 est sans doute unique sur le marché et pourrait même devenir une vraie pièce de collection !

Irwin et son père le comprennent vite et proposent de racheter le véhicule à la retraitée. "On aurait pu la récupérer pour rien du tout, mais on ne trouvait pas ça honnête." Préférant garder pour lui le prix de la transaction, Irwin concède quand même avoir déboursé "moins de 1 000 euros" pour mettre la main sur ce petit bijou... à retaper tout de même !

Ils tentent une mise en route le jour même. "On a remplacé la batterie, regonflé les pneus, fait une vidange et elle a démarré." Mais le jeune homme n'a pas pour projet de la sortir plus que cela. "On voulait la garder dans notre garage, un peu comme un trophée." Après trois années à la stocker, pour différentes raisons, il décide finalement de la mettre en vente. "On a trouvé un acheteur qui doit revenir des États-Unis prochainement pour finaliser la transaction", confie Irwin qui espère que cette personne "en prendra bien soin."

Le prix de la revente ? Le jeune homme préfère le garder secret. Mais l'important est ailleurs. La Super 5 – "un petit morceau de notre patrimoine" – aura droit à une nouvelle vie, quatre ans après être passée tout près de finir à la casse.