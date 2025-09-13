Dacia prépare un moteur révolutionnaire, de belles économies en vue pour ses conducteurs

Une motorisation inédite s'apprête à faire son entrée sur deux modèles Dacia d'ici la fin de l'année.

Une petite révolution qui pourrait changer le quotidien de nombreux automobilistes. Dacia, champion des modèles de voiture grand public, prépare le lancement d'un nouveau bloc-moteur baptisé Hybrid-G 150, capable de fonctionner avec trois énergies : essence, GPL (gaz de pétrole liquéfié) et électricité. Un cocktail qui promet des avantages économiques et écologiques, tout en offrant une conduite plus agréable. Les premiers à en profiter ? Le Duster, l'un des best-seller de la marque, et le Bigster, le nouveau SUV familial, et ce dès la fin de l'année 2025 !

Au cœur de cette innovation, un trois-cylindres 1,2 litre turbo micro-hybride 48 volts, déjà présent dans la gamme Dacia et plus généralement dans la galaxie Renault. Il intègre un générateur électrique de 16 chevaux tandis qu'un moteur électrique de 37 chevaux vient se greffer à l'essieu arrière du SUV, renforçant ses capacités tout-terrain qu'affectionne tant le constructeur roumain. Dacia annonce une puissance combinée de 154 chevaux pour ce nouveau moteur, ce qui est tout à fait correct pour un véhicule familial.

© Régis Aumont/Linternaute

Mais la nouveauté ne s'arrête pas là : ce moteur accepte la bi-carburation essence/GPL. Résultat, avec ses deux réservoirs de 50 litres chacun, l'autonomie grimpe jusqu'à 1 500 km — une performance bluffante face aux voitures tout électrique et même supérieure à bien des hybrides. En matière de consommation, la marque annonce 5,5 l/100 km en essence et 7,1 l/100 km au GPL, sachant que le coût du GPL s'affiche à moins d'un euro à la pompe. De quoi faire de belles économies !

La motorisation s'accompagne d'une boîte à double embrayage moderne, six rapports et palettes au volant, gage d'une conduite plus fluide et réactive. Quant à la batterie de 48 volts, permettant la micro-hybridation, elle se recharge toute seule en récupérant l'énergie au freinage, et apportera un coup de pouce bienvenu lors des accélérations.

Avec l'Hybrid-G 150, Dacia reste fidèle à sa philosophie : offrir des voitures accessibles, pratiques et économiques au quotidien. Après le Duster et le Bigster, d'autres modèles emblématiques comme la Sandero ou le Jogger devraient à leur tour en profiter dès 2026. De quoi renforcer encore l'attractivité du constructeur roumain, lequel continue à tirer son épingle du jeu sur un marché automobile pourtant bien morose.