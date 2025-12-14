Beaucoup l'ignorent, ce geste est pourtant crucial pour que votre sapin tienne plus longtemps

Faire ça avant d'installer son sapin est important pour prolonger sa durée de vie.

Vous avez choisi le sapin naturel parfait, les guirlandes sont installées, les boules aussi mais constatez avec dépit qu'au fur et à mesure que votre sapin perd de sa superbe, le condamnant à perdre ses aiguilles avant même le Réveillon.

Vous avez pourtant appliqué toutes les astuces glanées sur Internet : vous l'avez arrosé, vous l'avez éloigné des radiateurs pour éviter qu'il ne dessèche, mais rien n'y fait. Et si le problème ne venait pas de là. Avez vous réalisé ce geste crucial avant de l'installer sur son support ? Beaucoup ne le savent pas ou l'oublient, mais il est en réalité essentiel pour avoir un bel arbre vert jusqu'à la fin des fêtes.

© sonjachnyj

Mark Sage, responsable des achats extérieurs chez B&Q, a levé le voile sur cette technique lors d'une conférence. Selon l'expert, "avant de redresser l'arbre, il est conseillé de scier 2,5 cm à la base du tronc". Vous vous demandez sûrement pourquoi cette coupe est nécessaire ? L'explication est simple : "cela élimine le bouchon de sève qui se forme après la coupe, permettant ainsi à l'arbre d'absorber l'eau efficacement", affirme Mark Sage à Ideal Home.

Cela lui offre la possibilité de boire à nouveau et, ainsi, de survivre plus longtemps, tout en ralentissant drastiquement la perte de ses aiguilles. Il faut savoir qu'un sapin bien hydraté peut boire plus d'un demi-litre d'eau par jour ! C'est pour cette raison que pour le garder au frais et bien arrosé, le mieux est de le placer dans un support avec un réservoir d'eau. La base coupée doit être immergée en permanence.

Si vous avez opté pour un sapin de Noël en pot, le principe reste le même. La terre doit rester très légèrement humide. Arrosez-le plusieurs fois par semaine, mais évitez de noyer les racines. Pour vérifier s'il a soif, touchez la terre du bout des doigts : si elle est humide, attendez encore quelques jours avant de l'hydrater. Avec cette astuce de pro, il ne vous manque plus qu'à finaliser la décoration de votre sapin pour le préparer à accueillir les cadeaux.