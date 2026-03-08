Mieux que les nettoyeurs haute pression : 2 méthodes rapides et faciles pour nettoyer votre terrasse

Bonne nouvelle : pour nettoyer votre terrasse, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. Voici deux méthodes faciles à utiliser.

Le printemps pointe le bout de son nez et il est temps de réinvestir la terrasse. Mais là patatras : après des mois de vent fort, de pluie et de saleté hivernale, les dalles et revêtements de terrasse ont perdu de leur éclat. Avec l'arrivée du beau temps printanier, il est temps de nettoyer votre terrasse pour profiter pleinement de votre espace extérieur. Mais si vous n'avez pas de nettoyeur haute pression, pas de panique : des experts en revêtements de sol ont partagé deux solutions pour éliminer la saleté, les débris et les algues en utilisant des produits ménagers courants. On les a comparé avant de vous donner les modes d'emploi ci-dessous. L'efficacité nous a convaincu.

Première bonne nouvelle, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'avez pas besoin de produits sophistiqués pour nettoyer une terrasse si vous ne disposez pas de nettoyeur haute pression (le fameux "Karcher" du nom de la marque éponyme. En réalité, l'un des produits de nettoyage de terrasse les plus efficaces est le bon vieux liquide vaisselle mélangé à de l'eau chaude. Notez dont vous avez besoin pour cette première méthode : du liquide vaisselle, de l'eau chaude, un seau, une brosse dure, et c'est tout !

Versez une petite quantité de liquide vaisselle dans le seau et remplissez-le d'eau chaude. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mousse. Aspergez un peu d'eau dans les coins de la terrasse et frottez avec la brosse. La saleté et les débris commenceront à se décoller. L'astuce est de frotter en diagonale pour éviter d'endommager les joints pendant le nettoyage. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la terrasse soit couverte de liquide et propre.

Vous devrez peut-être remplacer le seau d'eau si vous avez une grande terrasse à nettoyer. Évacuez l'eau sale en la rinçant avec un tuyau d'arrosage ou en la balayant vers un point de drainage. Vérifiez les joints entre les dalles. Si certains joints se sont décollés pendant le nettoyage, réparez les trous. Laissez la terrasse sécher complètement, puis replacez les meubles de jardin et les pots éventuels. Vous hésitez ? Alors, on passe à la deuxième méthode.

Une autre méthode consiste à nettoyer votre terrasse avec du vinaigre blanc. Il est idéal pour les tâches de nettoyage difficiles, il est donc le choix parfait pour nettoyer une terrasse très sale ou enlever la saleté des espaces extérieurs très fréquentés. Notez cependant que vous ne devriez pas utiliser cette méthode sur les revêtements en calcaire, car l'acide endommagera de façon permanente leur surface. Voici ce dont vous avez besoin : du vinaigre blanc, de l'eau chaude, un seau, une brosse dure. Dans un seau, mélangez du vinaigre blanc et de l'eau chaude dans un rapport de 1:1.

Pour les dalles de terrasse très sales ou les zones avec des taches tenaces, ajoutez plus de vinaigre à la solution. Versez la solution sur la terrasse - vous aurez peut-être besoin de plusieurs seaux si la surface est grande - et laissez agir le vinaigre pendant 30 minutes à une heure. Nettoyez la solution de vinaigre avec de l'eau savonneuse.

Il est recommandé de nettoyer la terrasse une fois par an, et un peu d'entretien régulier permettra de maintenir une finition propre et constante tout au long de l'année. Il est également conseillé de balayer régulièrement les dalles de terrasse, surtout pendant les mois d'automne, car cela empêchera les feuilles de s'accumuler et de potentiellement décolorer ou tacher les dalles.