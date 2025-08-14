Oubliez les allume-feux : cet objet gratuit est aussi efficace pour allumer un barbecue rapidement

Pour votre prochain barbecue, adoptez cette astuce simple. Vous gagnerez du temps et ferez des économies.

C'est l'été et les vacances arrivent ! Et qui dit soleil et vacances dit... barbecue bien sûr. Si certains sont des pros du barbecue, pour certains, c'est moins le cas. Entre le charbon qui peine à prendre, la braise qui fait des grandes flammes et les allume-feux chimiques peu écologiques, allumer un barbecue peut vite devenir une corvée. Et si la solution se trouvait dans votre cuisine, prête à être jetée ? Étonnamment, une simple boîte à œufs vide peut faire des merveilles pour démarrer votre feu rapidement, facilement… et gratuitement !

Les puristes du barbecue s'en passeront et allumeront leur barbecue avec du bois, comme s'ils allumaient un feu de cheminée, avec du papier journal (ou des rouleaux en carton de papier toilette), du petit bois sec (comme une cagette ou des petites branches de bois mort) et des bûches. Mais ce n'est pas si simple, et surtout ça prend du temps. Il faut penser à allumer le barbecue une heure à l'avance, et surveiller le feu régulièrement afin qu'il ne s'éteigne pas. Si vous avez le temps devant vous, c'est évidemment parfait mais sinon, il existe cette solution bien plus simple, avec du charbon de bois et une boîte d'œufs vide.

Plutôt que d'utiliser des allume-feux du commerce, souvent bourrés de produits chimiques, la boîte à œufs en carton offre une solution écologique et tout aussi efficace. Nous vous déconseillons fortement d'utiliser des allume-feux du commerce. Ils contiennent souvent du kérosène, de la paraffine ou d'autres dérivés pétrochimiques. Outre leur impact écologique, ils peuvent altérer le goût des aliments et dégager des vapeurs nocives. À l'inverse, la boîte à œufs en carton ne produit aucune substance toxique et ne coûte rien. Fabriquée à partir de papier recyclé, elle est parfaitement inflammable tout en restant sans danger pour l'environnement ou pour les aliments que vous cuirez ensuite.

Comment faire ? C'est vraiment simple. Prenez une boîte à œufs vide en carton (surtout pas en plastique ou en polystyrène). Remplissez chaque alvéole avec un mélange de petits morceaux de bois sec, de sciure, de copeaux ou mettez tout simplement un bout de charbon dans chaque trou. Refermez ensuite la boîte et placez-la sous la grille de votre barbecue, au cœur du foyer. Il suffit d'allumer un coin de la boîte : le carton s'enflamme rapidement et transmet la chaleur aux matériaux à l'intérieur, qui brûlent doucement et permettent d'embraser votre charbon de bois sans difficulté.

Ce système, à la fois simple et ingénieux, crée une montée en température progressive, idéale pour réussir l'allumage sans brusquer le feu. En quelques minutes, votre barbecue est prêt à l'emploi, sans fumée excessive ni odeur désagréable.