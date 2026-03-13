Ikea nous a partagé ses 5 produits les plus vendus : nous ne nous attendions pas à ce fauteuil

Billy, Malm, Brimnes, Mandal... Ils font partie des bestseller IKEA mais un autre produit est aussi parmi les plus vendus.

Qui n'a jamais acheté un meuble chez Ikea ? L'enseigne suédoise est présente dans presque tous les foyers. Entre le design fonctionnel de ses meubles, ses petits produits astucieux et ses prix accessibles, la marque a su conquérir les Français. Mais quels sont les produits qui plaisent le plus aux clients français ? Les avez-vous chez vous ? On a mené notre petite enquête avant d'interroger directement la marque.

Enrica Magnalardo, responsable Inspiration chez IKEA France, a ainsi fini par nous dévoiler le top 5 des produits les plus populaires chez IKEA. Si on a eu quelques surprises, on s'attendait à retrouver des noms bien connus des clients de la marque. Ils figurent effectivement au classement. Les meubles polyvalents et les solutions de rangement restent parmi les produits les plus recherchés.

En première position, on retrouve ainsi la fameuse Billy, "la bibliothèque emblématique, vendue en très grand nombre depuis des décennies grâce à sa modularité et son prix accessible", nous confie Enrica. Elle est toujours là, et souvent revisitée avec de nouvelles couleurs et de nouveaux formats. En classique blanc, en bois ou colorée, elle plaît toujours autant. Et pour le printemps, une nouvelle couleur voit le jour, un bleu du plus bel effet !

© IKEA

Ensuite, on retrouve l'étagère KALLAX. Si elle figure en deuxième position, c'est parce qu'elle est "appréciée pour sa polyvalence et son design moderne. Elle s'utilise aussi bien comme séparateur de pièce, fixée au mur ou posée au sol" nous explique Enrica Magnalardo. Les clients ont chacun leurs astuces. Sophie, cliente Ikea, nous confie par exemple que c'est l'étagère idéale pour les fans de vinyles puisqu'elle fait pile la taille des disques.

La troisième marche du podium est occupée par le non moins célèbre dressing PAX. Lancé dans les années 70, ce système d'armoires personnalisables plait toujours autant. Il est plébiscité pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à tous les espaces.

Surprise en revanche en quatrième position, puisque ce n'est pas l'indémodable commode MALM que l'on retrouve... mais un fauteuil. Si l'on rencontre souvent dans les salons le fauteuil à oreilles STRANDMON ou le fauteuil au look seventies EKENÄSET, c'est le fauteuil POANG qui occupe la quatrième position au top des ventes. On ne l'avait pas vu venir !

© IKEA

Ce fauteuil classique au design scandinave léger, déclinable en de nombreux revêtements, a su visiblement vous séduire. Enfin, l'indémodable table basse LACK, grâce à son prix vraiment accessible et son design épuré, s'intègre dans n'importe quel intérieur et complète le top 5 des produits les plus vendus en France selon Ikea.