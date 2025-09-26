Un architecte déteste cette mode et prévient : "c'est une grosse erreur d'installer ça dans les salles de bains"

Selon un architecte, ces installations très à la mode peuvent vite se révéler peu pratiques et sources de désagréments au quotidien.

A la maison, les tendances ont-elles tout bon ? Pas toujours... surtout si elles ne sont pas adaptées aux vrais besoins des gens dans leur vie quotidienne. C'est justement l'avis d'un expert en aménagement intérieur, l'architecte espagnol Marcelo Seia. Sur Youtube, l'expert partage avec humour et sens critique son point de vue sur certaines modes qu'il juge inutiles voire dangereuses. Dans une de ses dernières vidéos, il s'interroge notamment sur les parois de douche.

Elles ont pourtant remplacé en quelques années les rideaux de douche peu esthétiques, pratiques mais aussi pas très hygièniques. Pourtant, l'architecte espagnol met en garde contre cette tendance. Selon lui, il est primordial de bien adapter ces éléments à la taille et à la configuration de votre salle de bains, sous peine de perdre en confort et en espace.

S'il concède que les parois sont une bonne alternative moderne aux rideaux de douche en vinyle, il soulève néanmoins deux questions clés. Premièrement, est-ce vraiment un avantage qu'elles soient transparentes ? "De l'extérieur d'une salle de bains attenante à une chambre pour une suite parentale, c'est idéal, mais si elles servent à séparer la douche dans une salle de bains familiale, cela exclue totalement toute autre utilisation pendant que quelqu'un prend sa douche… Cette personne est complètement exposée (au regard des autres, ndlr)", explique-t-il, dans des propos repris par El Mueble.

© 123RF

Le problème des parois courtes de 80 à 90 cm ne serait pas seulement le manque d'intimité mais aussi la fonctionnalité, selon l'architecte. "Avez-vous une astuce ? Comment faut-il se laver pour ne pas éclabousser au-delà de la paroi ?", demande-t-il avec ironie. "C'est une erreur d'installer une demi-paroi dans les salles de bains qui permettrait facilement une solution plus grande", conclut-il. Le message de Marcelo Seia est donc simple : les tendances doivent s'adapter à la vie réelle et non l'inverse ! Alors quelles dimensions choisir pour sa paroi de douche en fonction de la taille de sa salle de bains ?

Pour les petites salles de bains de moins de 4 m², il n y a pas beaucoup d'alternative : l'idéal est une paroi coulissante ou pliante de 70 à 80 cm de large. Dans les salles de bains de taille moyenne (4 à 6 m²), on peut opter pour une paroi de 80 à 100 cm voire deux panneaux (un fixe et un amovible pour pouvoir entrer facilement). Enfin, dans les grandes salles de bains de plus de 6 m², une paroi complète de 100 cm ou plus est recommandée pour fermer totalement la douche. Les fameuses demi-parois de 80-90 cm critiquées par Marcelo Seia sont à éviter, car elles obligent à se doucher avec une extrême précaution sous peine de transformer chaque jour la salle de bains en piscine et de devoir sortir les palmes à la sortie de la douche ! Avec autant de risques de glissades à la clé... Outre l'esthétique, c'est donc aussi une question de sécurité.