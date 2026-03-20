C'est l'ustensile de cuisine que tout le monde oublie de nettoyer - il peut être plus sale que votre évier

On s'en sert presque tous les jours, mais on ne les nettoie jamais. Voici à quelle fréquence il faudrait le faire.

Si tout le monde pense à laver ses plaques de cuisson, son évier ou son plan de travail, il y a certains endroits ou ustensiles qui passent souvent à la trappe et que l'on nettoie jamais ou presque. Par exemple, peu de gens prennent le temps de nettoyer chaque mois le tiroir à couverts, les joints de la porte du frigo, ou encore le trou d'évacuation du frigo, et le font seulement une ou deux fois par an.

Mais après avoir interrogé notre entourage, on a trouvé un objet de la cuisine complètement oublié. Personne ne pense à le nettoyer. Carole nous a même confié : "je les ai même jetés dernièrement plutôt que de les laver". Il s'agit des gants de cuisine, aussi appelés maniques. Utilisés pour manipuler des plats chauds, ouvrir le four ou déplacer des casseroles, ils sont pourtant en contact régulier avec des surfaces grasses, des éclaboussures et des résidus alimentaires… Résultat : ils peuvent devenir de véritables nids à bactéries. Si Carole a préféré les jeter, c'est tout simplement car elle n'avait jamais pensé à les laver. Avec le temps, ils étaient bien noircis et brûlés, ils étaient certainement irrécupérables.

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Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les gants de cuisine ne se salissent pas seulement à l'extérieur avec les aliments. L'intérieur peut également accumuler de la sueur et de l'humidité, surtout s'ils sont utilisés fréquemment. A long terme, le résultat n'est pas joli. Bonjour les mauvaises odeurs et les bactéries qui peuvent contaminer vos mains… et indirectement vos aliments.

Ne laissez donc pas vos maniques devenir un objet embarrassant que vous préférez cacher dans un tiroir, ou tellement imbibées de saletés et de graisse qu'elles ne remplissent plus leur fonction d'isolation et de protection de vos mains. Vous lavez vos torchons lorsqu'ils sont sales, et il en va de même pour vos maniques.

Quand les laver ? Si vous utilisez votre four quotidiennement, lavez vos maniques en tissu chaque semaine. En revanche, lavez-les immédiatement si elles ont été en contact avec de la sauce, de la viande crue ou des éclaboussures. Les maniques, comme tout autre ustensile de cuisine, peuvent abriter de nombreuses bactéries. Un conseil pour retrouver des gants comme neufs, pré-traitez les taches sur vos maniques et mettez-les dans la machine à laver avec les torchons. Si vous utilisez peu vos maniques en tissu, un lavage une fois par mois peut suffire.

Si vous avez opté pour des gants en silicone, ils se nettoient facilement à l'eau savonneuse après chaque utilisation, puis en profondeur au lave-vaisselle (panier supérieur) une fois par mois. Pensez à bien les faire sécher pour éviter les moisissures à l'intérieur.

Un dernier conseil : les maniques s'usent avec le temps, et il est normal de les jeter au bout d'un moment car ils ne vous protégeront plus de la chaleur. S'ils sont troués ou usés, ou si vous remarquez que vos mains chauffent lorsque vous sortez les plats du four, il est temps de les remplacer.