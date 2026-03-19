Inutile de partir au Japon : voici le parc français idéal pour pique-niquer sous les cerisiers en fleurs

Alerte Hanami : ce jardin français propose de pique-niquer sous la plus belle floraison de cerisiers.

Le printemps nippon vous fait rêver mais votre compte en banque un peu moins ? Pas besoin de traverser la planète et d'affronter 14 heures de vol pour vivre l'expérience mystique du "Hanami", ce moment suspendu dans le temps où l'on contemple la chute des pétales roses et blancs des cerisiers japonais - dits sakura - pour célébrer le renouveau de la nature. Quelque part en France, un parc exceptionnel s'apprête à voler la vedette à Kyoto.

Sur 20 hectares, le "plus grand jardin japonais d'Europe" situé en plein cœur du Maine-et-Loire devient au printemps le théâtre de cette floraison spectaculaire et invite les visiteurs à tester ce rituel ancestral sous les cerisiers en fleurs, autrefois dédié aux dieux pour protéger les récoltes à venir. Mais quel est donc ce lieu classé "Jardin Remarquable" qui a séduit plus de 227 000 visiteurs l'an dernier ?

Le Parc Oriental de Maulévrier offre le spectacle le plus éblouissant des cerisiers en fleurs en France. © Mehdi-Média/Parc Oriental

Bienvenue au Parc Oriental de Maulévrier, situé près de Cholet ! "Chaque année, le parc célèbre Hanami, un moment unique où la floraison des cerisiers attire des promeneurs de tous les horizons pour admirer ce spectacle éphémère, autour d'un pique-nique. Une invitation à la contemplation et au partage, dans une ambiance résolument japonaise" affirme Alain Caillé, directeur général du parc. Jusqu'au 31 mars, c'est l'occasion idéale de vivre cette immersion.

Côté pratique, le parc joue la carte de l'authenticité durable avec des pique-niques "0 déchet". Vous pouvez apporter votre propre panier ou bento ou craquer pour des encas d'inspiration japonaise concoctés par des traiteurs locaux (pensez à réserver !).

Le printemps au Parc Oriental de Maulévrier est le rendez-vous le plus attendu des amoureux du Japon. © Patrick GHOMRI - stock.adobe.com

Au programme de votre journée ? Vous pourrez flâner entre les pagodes et les îles de la tortue, ou même participer à des ateliers de Furoshiki (l'art japonais du pliage et nouage de tissu) le 25 mars prochain. Pour parfaire l'ambiance, le duo Nagomi rythme les week-ends jusqu'à la fin du mois avec des concerts de musique traditionnelle japonaise (violon et koto).

Si vous manquez les cerisiers en fleurs, pas de panique : la saison ne fait que commencer. Dès le 1er mai, les célèbres promenades de nuit reprennent pour une expérience onirique à la lueur des lanternes. Le calendrier s'annonce dense : la fête colorée des enfants Kodomo no Hi les 9 et 10 mai, le Bonsaï Shō les 13 et 14 juin (événement consacré à l'art du bonsaï) ou encore l'incontournable festival cosplay Kamiplay les 18 et 19 juillet...

La saison se clôturera en beauté du 7 au 15 novembre 2026 avec le Momiji, ce moment où les érables embrasent le parc de rouge et d'orange. Le Japon n'a jamais été aussi proche. Alors, vous réservez pour quelle date ?