Ne faites plus jamais cette erreur avec votre lave-vaisselle - elle vous coûte de l'argent

Oubliez cette mauvaise habitude. Ce geste, aussi anodin qu'il puisse paraître, est une erreur coûteuse et inutile.

Le lave-vaisselle est un allié du quotidien, et il simplifie la vie à tous ceux qui en possède. Il économise du temps, de l'eau et de l'énergie. Car oui, contrairement aux idées reçues, utiliser un lave-vaisselle permet de réaliser aussi bien des économies d'eau que d'électricité par rapport au lavage à la main, à condition de bien l'utiliser.

Malheureusement, nombreux sont ceux à avoir un réflexe bien ancré : rincer les assiettes, plats, bols et couverts sous le robinet avant de les placer dans le lave-vaisselle. Cela semble logique, non ? Après tout, on veut que la vaisselle ressorte impeccable et éviter tout résidu. Non seulement cela gaspille de l'eau, mais surtout, cela ne sert strictement à rien et pourrait même avoir l'effet inverse que celui souhaité.

Les lave-vaisselles modernes sont des machines étonnamment intelligentes. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils sont conçus pour détecter le niveau de saleté sur la vaisselle grâce à des capteurs sophistiqués. Ces capteurs ajustent automatiquement la durée et l'intensité du lavage. Si vous rincez votre vaisselle avant de la charger, vous envoyez un faux signal à la machine : elle "pense" que votre vaisselle est déjà propre et réduit son cycle de lavage. Résultat ? Les résidus invisibles de graisse ou de nourriture risquent de rester, et vous obtiendrez une vaisselle qui n'est pas aussi propre que vous l'espériez.

De plus, les détergents pour lave-vaisselle contiennent des enzymes spécialement conçues pour s'attaquer aux restes de nourriture. Ces enzymes ont besoin de matières organiques pour agir efficacement. En rinçant la vaisselle, vous privez les détergents de leur cible, ce qui peut compromettre leur efficacité.

Autre point important : le gaspillage d'eau. Saviez-vous qu'un lave-vaisselle consomme en moyenne 9 à 12 litres d'eau par cycle, alors qu'un robinet ouvert peut gaspiller jusqu'à 6 litres d'eau par minute ? Rincer vos assiettes pendant seulement deux minutes pourrait utiliser autant d'eau qu'un cycle complet de lave-vaisselle. En d'autres termes, vous consommez de l'eau supplémentaire sans aucune valeur ajoutée.

En abandonnant le rinçage préalable, vous économiserez des centaines, voire des milliers de litres d'eau par an. Cette économie se reflétera directement sur votre facture d'eau, ce qui est une excellente nouvelle pour votre portefeuille – et pour l'environnement.

Voici comment bien préparer votre vaisselle (sans la rincer) avant de la mettre au lave-vaisselle. Utilisez une spatule ou une fourchette pour gratter les restes de nourriture dans la poubelle ou le compost. Ensuite, chargez correctement la vaisselle. Disposez les assiettes, bols et casseroles de manière à ce que l'eau puisse bien circuler. Pensez aussi à nettoyer le filtre régulièrement pour que le lavage soit efficace.