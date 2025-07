A quoi sert vraiment le tiroir sous le four ? Trop de personnes ne l'utilisent pas correctement

Le tiroir sous le four reste souvent méconnu de nombreux utilisateurs. Pourtant, ce compartiment peut être d'une aide précieuse.

Vous avez peut-être déjà remarqué ce grand tiroir situé juste en dessous de votre four. Pour la plupart des gens, il semble tout désigné pour y ranger les plats allant au four, les plaques de cuisson ou encore les maniques. Et ils n'ont pas tort ! Dans certains modèles de four, ce tiroir est effectivement prévu à cet effet et s'avère bien pratique pour optimiser le rangement, souvent limité dans une cuisine.

Certains fours sont équipés de tiroirs encore plus pratiques. Or, peu de gens savent vraiment l'utilité de ce compartiment et se contentent de l'utiliser pour ranger les plats. C'est aussi possible mais se contenter de ça serait passer à côté d'une utilisation bien plus pratique...

Loin de se cantonner à un simple espace de stockage, il peut constituer une véritable extension de votre four et vous permettre de cuisiner comme un vrai professionnel ! Sur certains modèles, il peut se transformer en un véritable chauffe-plat, une extension astucieuse de votre four pour maintenir vos préparations à la bonne température. Il vous suffit de placer votre plat dans ce tiroir dès sa sortie du four et de refermer ce dernier. Votre repas restera ainsi au chaud sans prolonger la cuisson, vous permettant de le servir quand bon vous semble.

Les avantages de cette fonction sont nombreux. En plus de garder vos plats à température idéale, le tiroir chauffe-plat empêche les aliments de se dessécher et de perdre leurs saveurs. Grâce au contrôle de l'humidité, la texture de vos recettes est préservée. Et cerise sur le gâteau, en évitant de rallumer votre four pour réchauffer, vous réalisez des économies d'énergie.

Mais attention, tous les fours ne disposent pas de cette option ! Si vous avez une gazinière ou une cuisinière, il y a de grandes chances que vous puissiez profiter d'un tiroir chauffe-plat. En revanche, les fours encastrables ou les récents fours vapeur en sont souvent privés ou équipés d'un simple tiroir de rangement. Pour ne pas vous tromper, vérifiez la couleur du tiroir : s'il est assorti au reste de l'appareil, il s'agit probablement d'un chauffe-plat. Si vous avez conservé le mode d'emploi de votre four, il peut aussi être très utile de vérifier les conseils d'utilisation du fabricant. Vous passez peut-être à côté d'autres fonctions méconnues...