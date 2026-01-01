N'attendez pas : si vous constatez ces signes, il est temps de changer votre Airfryer

Au fil du temps et des utilisations, le Airfryer peut s'user. Il est alors crucial de le changer pour préserver votre santé.

Ces dernières années, le Airfryer est devenue l'alliée incontournable pour cuisiner des repas rapides, simples et économes en énergie. Pourtant, de nombreux foyers continuent d'utiliser des modèles obsolètes ou présentant des signes d'usure inquiétants sans s'en rendre compte.

Il est peut-être temps d'envisager un renouvellement, d'autant plus que les versions récentes offrent des revêtements antiadhésifs plus sains, davantage de fonctionnalités et plus d'espace. Comme ce type d'équipement est encore relativement nouveau dans nos cuisines, il est normal de ne pas toujours savoir quels signaux surveiller. Voici donc les points de vigilance essentiels pour savoir s'il est temps de passer à un modèle plus récent selon le Daily Mail. Il faut dire que les Britanniques sont devenus les rois du Airfryer et fourmillent de bons conseils...

Comme tout appareil électroménager, sachez tout d'abord que ces machines perdent inévitablement en puissance au fil des années. Lorsque cela arrive, la circulation de la chaleur devient moins efficace et les aliments peinent à dorer. Si vous remarquez que vos frites restent pâles ou que la cuisson est irrégulière malgré des températures élevées, c'est sans doute que les composants internes fatiguent et ne parviennent plus à générer une chaleur constante.

Au-delà de la performance de cuisson, prêtez l'oreille au comportement de votre appareil. S'il est naturellement un peu bruyant, un ventilateur qui vibre ou qui vrombit plus fort que d'habitude doit vous alerter. En effet, cela signifie généralement que le moteur est surchargé et peine à fonctionner, ce qui peut représenter un risque de surchauffe, surtout lors d'une utilisation quotidienne.

Un autre signe visuel majeur concerne l'apparition de fumée. Si cela peut parfois provenir de résidus alimentaires ou d'une accumulation d'huile, une fumée persistante indique souvent que les revêtements protecteurs sont usés et ne résistent plus correctement à la chaleur. Dans ce cas, votre Airfryer arrive en fin de vie et risque de libérer des substances indésirables dans vos préparations.

Enfin, ne négligez pas votre odorat. Les mauvaises odeurs tenaces sont un indicateur fiable : si elles survient toujours après que vous ayez nettoyé, c'est que de la graisse s'est incrustée dans les composants internes inaccessibles. À ce stade, votre friteuse à air ne fonctionne plus de manière optimale et un remplacement devient la solution la plus sûre pour continuer à cuisiner sainement.