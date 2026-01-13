Les pros le confirment : ces astuces agrandissent une petite cuisine sans faire de travaux

Découvrez ces astuces simples pour agrandir visuellement votre petite cuisine, sans forcément utiliser du blanc.

On rêve tout d'avoir une grande cuisine, où l'on peut s'affairer sans jamais se marcher sur les pieds. Pourtant, la configuration de votre maison impose parfois des mètres carrés en moins.

Si pousser les murs n'est malheureusement pas possible, jouer sur la perception visuelle peut changer radicalement la donne ! Certes, le blanc reste la solution classique pour illuminer l'espace, mais d'autres astuces de professionnels permettent d'aller beaucoup plus loin.

La décoratrice d'intérieur Meritxell Ribé a partagé ses secrets avec le magazine Architectura y Diseno pour agrandir visuellement une petite cuisine sans forcément passer par le total look blanc.

© madhourse

La première astuce consiste à placer des miroirs sur les surfaces verticales, comme les meubles hauts, le mur latéral, ou même l'intégrer à une armoire. Ajouter des miroirs dans une cuisine peut paraître surprenant (après tout ce n'est pas l'endroit adéquat), mais cela permettra d'amplifier la lumière, de créer de la profondeur et d'ajouter une petite touche de décoration.

Pour renforcer cette sensation, l'experte préconise de concevoir la cuisine comme "un geste continu". L'idée est d'unifier le sol et les meubles bas avec un même matériau ou une teinte identique afin de créer un effet enveloppant. En utilisant par exemple un grès cérame effet pierre qui remonte sur les parois, on brouille la frontière entre l'horizontal et le vertical, ce qui donne l'illusion d'une pièce plus vaste.

Il faut aussi faire attention au choix des matériaux pour le plan de travail. Meritxell Ribé souligne qu'un plateau épais en granit apporte une lourdeur visuelle qui a tendance à écraser l'espace. Privilégiez plutôt des matériaux ultra-minces de moins de deux centimètres, comme le Dekton, l'acier inoxydable ou le verre trempé. Ils permettent d'alléger la cuisine.

Enfin, remplacez les portes traditionnelles par des portes coulissantes en verre, pour ouvrir la pièce sur le reste de la maison. Qu'il soit rainuré ou sérigraphié, le verre laisse circuler la lumière tout en floutant légèrement la vue pour préserver l'intimité. En plus, ce système permet un rayon d'ouverture réduit, parfait pour gagner quelques centimètres carrés.