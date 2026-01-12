Coureur vedette du dernier Tour de France, il veut lâcher le vélo pour participer aux JO d'hiver sur des skis

Figure importante du peloton professionnel, il espère devenir champion olympique en hiver.

Passer du vélo à la neige, c'est plutôt délicat tellement le terrain est différent. Mais pour l'un des coureurs du peloton professionnel, la transition pourrait se faire rapidement à l'occasion des JO d'hiver, où il espère briller avec son pays, les Etats-Unis. Coureur de la Lidl-Trek, l'Américain Quinn Simmons est un visage reconnaissable dans le peloton grâce à sa barbe bien fournie. Il s'illustre aussi heureusement grâce à ses performances, lui qui a tout simplement été désigné "Meilleur équipier" de la troisième semaine et "Super équipier" à l'arrivée lors du dernier Tour de France. Il a également fait parler de lui en demandant en mariage sa compagne sur les Champs lors de la fin de la Grande Boucle 2025.

En 2026, celui qui porte le maillot de champion des Etats-Unis sur la route affiche des ambitions sur le vélo mais aussi sur les skis. Lors d'une conférence de presse le 31 décembre et dans des propos cités par le média belge Sporza, Quinn Simmons a annoncé son souhait de participer aux JO 2028 de Los Angeles sur son vélo, mais également dans la nouvelle discipline olympique du ski alpinisme lors des JO de 2034 dans l'Utah, aux USA.

Le ski alpinisme sera une des nouvelles disciplines démonstratives lors des JO d'hiver. Sorte de ski de randonnée avec des itinéraires exigeants en montagne ou haute montagne, il compte trois types d'épreuves (l'individuel, la vertical race et le sprint) avec à chaque fois une ou plusieurs montées et autant de descentes.

Si Quinn Simmons souhaitait déjà participer aux JO 2026 comme il a évoqué pendant le Tour de France 2025, la transition n'a finalement pas pu se faire et il devra patienter encore quelques années. "Imaginons que je fasse une pause après le Tour 2025, ça me laisserait du temps pour m'entraîner et me qualifier. Ce serait un objectif ambitieux", avait-il lancé.

En 2034, pour des Jeux olympiques "à domicile", Quinn Simmons aura 34 ans et encore toutes ses chances. Car se lancer dans le ski alpinisme n'est pas un caprice de l'Américain. Dans sa jeunesse, le coureur faisait tout simplement partie des meilleurs mondiaux de cette discipline encore très jeune. Il a d'ailleurs obtenu une médaille mondiale en juniors en 2017. ''C'est difficile, car personne ne gagne vraiment sa vie avec cette discipline, beaucoup des meilleurs spécialistes du monde doivent faire autre chose à côté", avait-il expliqué en 2023 dans le magazine Rouleur. En attendant, Quinn Simmons vise une nouvelle participation sur le Tour de France.