Capsules de café : la règle a changé depuis janvier, voici comment bien les jeter selon un professionnel du tri

"C'est inscrit sur les bacs de tri", assure un professionnel du secteur. Pourtant, beaucoup de consommateurs de café se trompent encore.

Café filtre ou expresso, noisette ou latte, capsule ou pas capsule ? Qu'importe le format ou le mélange, le café est l'une des boissons les plus consommées par les Français. Une capsule ou un filtre dans la machine, le doux bruit du café qui coule et l'odeur qui embaume la cuisine… Pour beaucoup, c'est le premier geste au réveil.

Si le café est présent dans presque tous les foyers, chacun a ses petites habitudes de consommation. Et c'est pareil quand il s'agit de jeter le marc de café ou la capsule... Beaucoup se trompent de poubelle. Pour le marc de café, la solution est simple : c'est au compost ou dans la poubelle de déchets alimentaires. Pour les capsules, en revanche la règle est encore floue pour certains.

Avez-vous le bon réflexe ? Une petite enquête menée dans notre entourage et à la rédaction de LInternaute.com nous a mis la puce à l'oreille. Sur 20 personnes interrogées, peu jettent leurs capsules en aluminium au bon endroit. Beaucoup les mettent encore dans la poubelle classique, ou se servent du sac plastique fourni par les marques comme Nespresso avant de ramener les capsules en boutique.

Mais à moins d'être un énorme consommateur ou d'habiter à deux pas, on ne s'y rend pas tous les jours ! Il arrive ainsi de les laisser traîner dans un coin de la cuisine... jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est le cas d'Antoine à Paris, qui après avoir rempli quatre sacs de capsules, s'est rendu en boutique pour les recycler. Le résultat : il est reparti avec ses sacs ! "Avec l'humidité et le temps, les capsules étaient complètement moisies", nous précise-t-il. Alors que faire ? Oui il y a bien une règle à respecter...

© ARCA

Depuis janvier 2026, la règle du recyclage des capsules de café en aluminium s'est simplifiée. Plus besoin d'hésiter devant ses poubelles ou dans la rue devant les bacs de tri. "La question ne se pose plus : désormais les capsules de café et les petits aluminiums pourront tous être déposés dans le bac jaune", nous précise à ce sujet Léo Escourrou, responsable de l'ARCA (Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium).

Cette nouvelle règle s'appliquera pour 90% du territoire en 2026. "Fin 2025, c'était déjà le cas pour 80% de la France métropolitaine, à la fin de l'année, ça sera 90%", nous confie le responsable de l'ARCA. "Dans les grandes villes comme Paris, Nice, Cannes…, cela était déjà le cas depuis 10 ans".

Cette simplification est possible grâce à une petite machine dédiée à cette tâche au centre de tri. Les capsules de café ne sont pas les seules concernées puisque les plaquettes de médicament en aluminium, le papier alu, ou les bougies chauffe-plat suivent le même chemin.

Pourtant, malgré la simplicité du geste, la consigne ne semble pas encore complètement connue. Selon une étude réalisée par l'IFOP pour l'ARCA, 93 % des consommateurs savent désormais que les capsules de café en aluminium sont recyclables mais ne savent pas bien encore comment faire. 83% de ces derniers recyclent leurs capsules en aluminium au moins occasionnellement, dont 68 % seulement choisissent le bac jaune.

Une grande partie fait aussi une erreur qui rend le geste de tri inutile : pour 38% des personnes qui recyclent leur capsules de café, ils les "déposent encore dans un sac, ce qui empêche leur bon recyclage", déplore notre expert. Les professionnels sont toutefois optimistes. Tout est mis en œuvre pour faire entrer ce geste dans les petites habitudes du quotidien. Vous ne l'avez ainsi peut-être pas remarqué mais c'est même désormais "inscrit sur les bacs de tri, et sur les packagings de café", nous confie Léo Escourrou. On n'a donc plus aucune excuse...