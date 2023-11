Ce simple réglage de plombier peut vous faire faire d'importantes économies sur votre facture d'électricité

Un simple geste peut vous permettre de faire de grosses économies toute l'année.

Alors que les prix du gaz et de l'électricité flambent, chaque petit geste qui peut permettre d'alléger la facture est le bienvenu. Eteindre la lumière quand on sort d'une pièce, baisser le chauffage d'un degré, couvrir sa casserole, se laver les mains à l'eau froide... Vous connaissez bien ces gestes et nous sommes nombreux à les appliquer chaque jour pour faire des économies.

Bonne nouvelle, nous avons une nouvelle astuce encore peu connue pour limiter votre consommation. Le ballon d'eau chaude est un des appareils les plus énergivores dans un logement. Il représente en environ 11% de la consommation des français, soit 295,90 € par an et par foyer en moyenne selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

S'il est possible de le couper pendant les vacances ou de réduire la durée de la douche pour gagner quelques euros sur la consommation de votre ballon, une autre méthode est bien plus efficace et vous fera faire des économies toutes l'année. Généralement, quand votre ballon d'eau chaude est installé, il est réglé à 55-60 degrés. L'ADEME vous recommande de baisser cette température de 5 degrés seulement, et de régler votre chauffe-eau entre 50 et 55 °C.

A cette température, vous vous garantissez de l'eau bien chaude pour vos douches et pour faire la vaisselle, limitez le risque de brûlure et ne mettez pas votre santé en danger. En effet, à cette température, vous évitez le risque de prolifération bactérienne. Faites attention à ne pas régler la température sous les 40/50 degrés car les bactéries appelées légionelles pourraient se développer dans l'eau.

Le réglage est très facile et peut être effectué directement de l'extérieur de votre équipement sur la majorité des modèles, via une molette ou une interface numérique. Si votre ballon est plus ancien, il faudra démonter le capot de sécurité pour régler le thermostat. En appliquant cette règle d'or sur le réglage de votre ballon d'eau chaude, l'Ademe estime une économie de 31 euros en moyenne par an.