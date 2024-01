Ces idées reçues sur le chauffage augmentent vos factures d'énergie. Evitez-les pour réaliser d'énormes économies

Certaines croyances en matière de chauffage vous font dépenser plus. Oubliez-les pour réaliser d'énormes économies.

Alors que le froid s'est bel et bien installé, il est difficile de garder sa maison au chaud sans faire exploser sa facture d'énergie. Cependant, selon un spécialiste en énergies vertes, de nombreuses personnes ont des "croyances" en matière de chauffage hivernal, dont certaines rendent les maisons moins économes en énergie. Beaucoup pensent ainsi qu'augmenter le thermostat au-dessus de la température souhaitée permet de chauffer la maison plus rapidement.

Un spécialiste britannique, Llewellyn Kinch, de MakeMyHouseGreen.com, souligne que "pour la plupart des systèmes, cela ne fait qu'augmenter la température finale et risquer de surchauffer votre maison". En revanche, cela ne la fera pas chauffer plus vite. "Étant donné que ces systèmes fonctionnent à un rythme constant, vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus." Cela signifie que vous devez simplement régler le thermostat à la température finale souhaitée.

La question qui fait le plus débat concerne justement l'utilisation du chauffage au quotidien : faut-il éteindre son chauffage quand on s'absente ? Certains préconisent de le laisser allumer, d'autres de l'éteindre. Pas facile de s'y retrouver. Le professionnel explique que "les systèmes de chauffage modernes atteignent rapidement la température souhaitée, vous n'avez donc pas besoin de laisser votre chauffage allumé toute la journée.

Au contraire, cela peut entraîner une consommation excessive d'énergie et une surchauffe de votre maison. La solution face à ce problème est d'opter pour les thermostats programmables. "Les thermostats programmables et les systèmes de maison intelligente peuvent optimiser l'utilisation du chauffage, vous permettant de définir un programme d'allumage et d'extinction de votre chauffage et donc de réduire votre consommation globale d'énergie" explique l'expert. Il y a cependant quelques exceptions, "comme les pompes à chaleur qui fonctionnent de manière plus continue."

Il ajoute également que beaucoup pensent que la chaleur se perd par les portes et les fenêtres. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. "Bien que la chaleur puisse être perdue de cette façon, d'autres coupables incluent une mauvaise isolation, des interstices non scellés et des coupe-froid insuffisants" précise-t-il. "Vous devez donc aborder tous ces domaines lorsque vous cherchez à réaliser des améliorations résidentielles permettant d'économiser de l'énergie et de la chaleur." Enfin, si vraiment vous êtes à court de solution, reste celle d'améliorer votre système de chauffage. Certes les coûts initiaux sont élevés, mais ils seront compensés par les économies à long terme réalisées sur les factures. L'expert précise que "les systèmes plus récents fonctionnent plus efficacement et consomment moins d'énergie, ce qui réduit considérablement les factures d'énergie".