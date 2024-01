Le compteur Linky envoie beaucoup d'infos sur vous, mais il est possible de désactiver cette option importante

Il est possible de vérifier facilement les données envoyées par le compteur Linky, voire même d'empêcher l'envoi de données détaillées sur votre consommation électrique.

Vous vous demandez ce que le compteur Linky sait vraiment de vous et de votre consommation électrique ? Sachez que beaucoup d'informations peuvent être collectées par ce petit appareil vert et envoyé à Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. La CNIL rappelle sur son site internet les mesures prises concernant la diffusion des informations de votre compteur Linky, conformément à un décret passé en 2017, le 2017-948 daté du 10 mai 2017.

Par défaut, le compteur Linky enregistre et transmet ainsi des informations sur la consommation énergétique quotidienne de votre foyer. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre leur consommation journalière via un espace client sécurisé en ligne, conformément aux réglementations en vigueur. C'est la règle et le consommateur n'a pas la possibilité de désactiver la transmission de ces informations.

Ce n'est en revanche pas le cas des informations plus détaillées, ce qu'on appelle les données de consommations "fines". Par ce terme, Enedis évoque la collecte des données de consommation comme les relevés horaires ou à la demi-heure. Elles offrent un aperçu beaucoup plus détaillé de votre consommation d'énergie et peuvent permettre de vous proposer des offres ciblées, plus proches de vos besoins. Ces informations ne sont toutefois collectées et envoyées à des partenaires tierces que si vous y consentez explicitement, rappelle la CNIL. Sans votre accord, ces données détaillées ne sont pas transmises.

Comment savoir si votre compteur Linky fournit et communique de telles données ? C'est facile, il existe des options permettant de contrôler et même de désactiver certaines de ces transmissions de données. Depuis votre espace client en ligne, vous pouvez activer ou désactiver la collecte de ces données fines. De plus, vous avez la possibilité de supprimer les informations déjà enregistrées et de choisir si ces informations peuvent être partagées avec des tiers, comme des fournisseurs d'énergie, à des fins commerciales.

Concernant la sécurité des données, il est important de noter que les données transmises par les compteurs Linky sont chiffrées et ne contiennent pas d'informations directement identifiantes. En outre, le compteur ne distingue pas les appareils individuels, mais mesure uniquement la consommation globale du foyer. Impossible par exemple pour Enedis ou un fournisseur d'énergie de savoir si votre consommation vient davantage de votre chauffage électrique, de votre plaque de cuisson, de votre four, de votre lave-linge ou encore de votre télévision.

Vous pouvez accéder à vos informations de consommation via votre espace client sécurisé sur le site d'Enedis mais également gérer l'accès à vos données ou modifier vos préférences à tout moment. Pour cela, vous aurez simplement besoin de créer un compte et de renseigner votre numéro d'identifiant. Celui-ci prend deux formes, le numéro de Point de Livraison (PDL) ou le Point de Référence Mesuré (PRM). L'un ou l'autre est nécessaire pour gérer ces paramètres. Bonne nouvelle, ils sont directement disponibles sur votre facture d'électricité ou directement sur votre appareil connecté en faisant défiler les informations sur l'écran numérique de votre compteur Linky.