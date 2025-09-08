Faut-il toujours débrancher ses appareils électriques ? Mieux vaut changer ses habitudes après cet avis d'électricien

Débrancher systématiquement ses appareils électriques, un réflexe répandu mais pas toujours judicieux ?

Faut-il toujours débrancher ses appareils électriques après utilisation ? C'est une habitude répandue chez de nombreux Français, sensibles à la consommation électrique mais aussi aux risques d'incendies. Vous pourriez pourtant peut-être changer d'avis et modifier vos habitudes après cet avis d'électricien. Car vous pourriez faire plus de mal que de bien...

Une blogueuse tchèque a ainsi confié comment un jour, confrontée à une prise défectueuse dans son appartement, elle a dû faire appel à un électricien. Ce dernier a immédiatement remarqué que la plupart de ses appareils étaient débranchés. Lorsqu'elle lui a expliqué fièrement qu'elle le faisait systématiquement par souci d'économie et de sécurité, sa réponse l'a surprise.

Selon cet expert, la plupart des appareils modernes consomment très peu d'énergie en mode veille, souvent trop peu pour justifier de les débrancher constamment. Pire, en les manipulant sans cesse, on risque d'abîmer prématurément les prises et les câbles, qui ne sont pas conçus pour un usage aussi intensif. Il a même précisé que certains appareils, comme les fours ou les machines à café, pouvaient perdre leurs réglages à force d'être coupés du courant, demandant à être totalement reconfigurés... ce qui peut être pénible en cas de "perte de mémoire" régulière.

L'UFC-Que Choisir apporte toutefois un éclairage complémentaire. Selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la consommation des veilles peut tout de même représenter jusqu'à 15% de notre facture d'électricité hors chauffage. On débranche tout ? Non, des solutions existent pour la réduire, comme les multiprises à interrupteur permettant de couper simultanément plusieurs appareils, ou les prises coupe-veille détectant l'absence d'utilisation. Le label Energy Star est aussi un repère pour choisir des équipements économes en énergie.

Gare donc aux généralisations hâtives ! S'il est pertinent de débrancher petit électroménager, appareils programmables ou de cuisson surtout en cas d'absence, c'est en revanche déconseillé pour lave-linge et lave-vaisselle, dont la veille permet de détecter les fuites. Débrancher frigos et congélateurs peut même être contre-productif en termes de consommation et dangereux pour la conservation des aliments. L'idéal reste de s'assurer qu'ils sont bien réglés et de classe énergétique A.

Autre conseil : débrancher les chargeurs dès que téléphones, tablettes ou appareils nomades sont rechargés. Ils continuent sinon à consommer inutilement. La meilleure approche semble donc d'adapter ses habitudes au cas par cas. Avant une absence, on débranche de nombreux appareils. Dans la vie de tous les jours, on vérifie le type d'appareils. Débrancher certains appareils a du sens, pour d'autres c'est inutile voire risqué !