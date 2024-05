Ce produit magique élimine la moisissure des joints en 5 minutes seulement

"Plus aucune trace de moisissures", ce produit puissant agit rapidement pour éliminer les traces de moisissure sur les joints de la salle de bains.

La moisissure sur les joints dans la salle de bains est un problème courant, souvent négligé jusqu'à ce qu'elle devienne visible et envahissante. Les joints de carrelage, ou les joints en silicone, en raison de leur exposition constante à l'humidité, sont des zones particulièrement propices à la croissance de la moisissure et à l'apparition de traces noires. Outre son aspect peu esthétique, la moisissure peut également présenter des risques pour la santé, en aggravant les problèmes respiratoires et en déclenchant des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles.

Faire disparaître les traces noires sur les joints est une tâche ménagère vraiment difficile et très souvent décourageante. Peu de produits sont vraiment efficaces, et les résultats pas toujours visibles. Parmi les solutions existantes, un produit semble convaincre ses utilisateurs. Il s'agit de l'anti-moisissures Briochin. Ce produit est "très efficace sur les joints de carrelage de ma salle de bains qui avaient beaucoup noircis", "très bien", "parfait" peut-on lire sur le net parmi les nombreux avis sur ce produit.

On a donc décidé de le tester pour vous. Le résultat, des joints bien plus blancs si on laisse poser le produit 15 minutes (5 minutes suffisent pour des joints peu sales. S'ils sont très moisis, il faut laisser agir plus longtemps). L'autre avantage : pas besoin de frotter comme un fou pour faire disparaître les traces disgracieuses. On note tout de même un gros inconvénient, sa composition avec de l'eau de Javel, un produit aujourd'hui décrié pour son caractère nocif.

© GRON777 - stock.adobe.com

En plus de faire disparaître les traces noires, s'il est "utilisé régulièrement, il empêche la moisissure de se déposer à nouveau" confie Chantal, une cliente. Si ce produit est si performant, c'est justement "grâce à sa formule à base de javel" nous explique Briochin. Il nettoie, détruit les moisissures, désinfecte, et blanchit les joints (silicone, carrelage). Il nettoie même les rideaux de douches qui prennent la moisissure.

Pour vous en servir, rien de plus simple. Pulvérisez 15 à 20 fois le produit par m2 à une distance de 20 cm et laissez agir. Frottez à l'aide d'une éponge humide et rincez abondamment. Son petit plus ? Sa texture mousse pour un nettoyage ciblé qui adhère aux parois.

En combien de temps agit-il ? Son action est rapide. Pour une activité bactéricide, 5 minutes suffisent largement. Pour une activité fongicide, laissez agir plus longtemps, 15 minutes au minimum. Quand vous utilisez le produit, il est conseillé de porter des gants et de bien se protéger des éclaboussures sur les vêtements (la javel blanchit), mais aussi d'aérer la pièce pendant et après utilisation.