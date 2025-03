Votre four n'est pas autonettoyant ? Voici une astuce pour le nettoyer sans frotter

Un seul produit suffit pour faire briller votre four sans effort. Et bonne nouvelle, vous l'avez peut être déjà chez vous.

Nettoyer un four encrassé peut être une tâche fastidieuse, surtout lorsqu'il n'est pas doté d'un mode autonettoyant. Entre les graisses brûlées et les résidus alimentaires carbonisés, la saleté s'incruste et devient difficile à éliminer. Les produits de nettoyage traditionnels promettent souvent des miracles, mais dans la pratique, leur efficacité peut être plutôt décevante, et ils peuvent être nocifs pour la santé.

Heureusement, il existe une astuce simple, mais ingénieuse pour redonner à votre four toute sa propreté et sa brillance, sans avoir à frotter pendant des heures, et sans avoir à investir dans des produits de nettoyage spéciaux coûteux. Voici ce dont vous avez besoin : une tablette pour lave-vaisselle, de l'eau chaude, un éponge et un chiffon. Cette méthode repose sur l'action dégraissante et nettoyante des tablettes lave-vaisselle, combinée à la vapeur d'eau chaude. Ce procédé permet de dissoudre efficacement les graisses et les résidus brûlés sans effort.

© Denys - stock.adobe.com

Si votre four n'est pas trop sale, vous pouvez simplement dissoudre la tablette lave-vaisselle avec de l'eau chaude dans un récipient. Retirez les grilles et plaques du four et imbibez une éponge du mélange pour nettoyer soigneusement l'extérieur et l'intérieur du four. La saleté devrait être facilement éliminée. Après avoir appliqué le produit, essuyez la surface du four un chiffon.

Pour un nettoyage en profondeur, si votre four est très sale, il existe une autre astuce vraiment simple. Placez la tablette au lave-vaisselle sur une plaque à pâtisserie ou dans un plat à gratin, versez un litre d'eau dessus. Mettez le tout dans votre four préchauffé à 100°C. Laissez chauffer pendant 45 minutes. La vapeur qui se dégage va ramollir les graisses et décoller les saletés incrustées. Une fois le temps écoulé, éteignez le four et laissez-le refroidir légèrement pour éviter les brûlures. Munissez-vous d'une éponge ou d'un chiffon humide et essuyez l'intérieur du four. Vous constaterez que les résidus s'enlèvent sans effort !

Enfin, si certaines traces et saletés sont tenances, versez un peu d'eau chaude sur une ou deux tablettes lave-vaisselle pour former une pâte. Appliquez ensuite cette pâte sur les saletés du four. Laissez agir environ une demi-heure, puis retirez les résidus avec un chiffon humide.

Voici quelques conseils supplémentaires pour un four toujours propre. Nous vous conseillons d'adopter cette méthode une fois par mois pour éviter l'accumulation de saletés. Quand vous cuisinez, pensez à placer une feuille de papier sulfurisé sous vos plats pour limiter les éclaboussures. Ainsi votre four sera plus facile à nettoyer. Enfin, en cas de débordement, saupoudrez immédiatement du sel sur la tache encore chaude pour la rendre plus facile à nettoyer une fois refroidie.