Cet endroit en hauteur est l'un des plus sales de la maison - il faut le nettoyer tous les mois et personne n'y pense

Bien que souvent oublié, cet endroit de la maison mérite une attention régulière pour assurer une maison propre et saine. Alors, pensez-y lors de votre prochain ménage !

Garder une maison toujours impeccable n'est pas évident, et même les plus méticuleux d'entre nous passent souvent à côté de cet endroit quand ils font le ménage. Invisible au quotidien, cette zone accumule pourtant beaucoup de saletés et de poussières, et devient rapidement un nid à microbes et allergènes si elle n'est pas entretenue.

Lorsque l'on fait le ménage, on pense généralement à dépoussiérer les meubles, passer l'aspirateur, nettoyer la douche et l'évier, ou encore nettoyer les vitres. Bien souvent, on oublie toutefois cet endroit peu accessible souvent situé en hauteur : les luminaires. Que ce soit des suspensions, des plafonniers ou des lampes, ces éléments sont souvent négligés, alors qu'ils nécessitent un entretien régulier pour la santé, le confort, mais aussi l'esthétique.

© interiorphoto - stock.adobe.com

Il est important de les nettoyer chaque mois pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en les nettoyant, vous vous débarrassez des allergènes et de la poussière, et ainsi améliorez la qualité de l'air de votre logement. Vous gagnerez également en luminosité. Un abat-jour et des ampoules propres diffusent une lumière plus efficace. Autre avantage : un luminaire encrassé consomme parfois plus d'énergie, car la poussière réduit la clarté de l'éclairage.

Si les luminaires sont si sales, c'est tout simplement car ils sont exposés en permanence à la poussière, aux particules en suspension dans l'air et parfois même à la graisse (notamment dans la cuisine). Étant situés en hauteur, ils ne sont pas immédiatement visibles et finissent par accumuler une couche de poussière qui altère leur éclat et réduit leur efficacité lumineuse. De plus, les ampoules et abat-jours attirent les insectes, ce qui peut laisser des résidus peu ragoûtants.

Idéalement, un nettoyage mensuel est recommandé pour éviter une accumulation excessive de poussière. Un nettoyage en profondeur peut être effectué tous les trois à six mois pour les luminaires plus difficiles d'accès. L'entretien des luminaires n'a rien de compliqué, mais il demande un peu de méthode.

Pour éviter tout risque, il est préférable d'éteindre la lumière et, si nécessaire, de débrancher les lampes. Dépoussiérez les ampoules et les abat-jours avec chiffon en microfibre ou un plumeau antistatique. Cela suffit pour enlever la poussière en surface. Pour les abat-jours en tissu, un aspirateur à faible puissance peut être utilisé.

Les abat-jours en verre ou en plastique peuvent être lavés avec de l'eau savonneuse et bien séchés avant d'être replacés. N'oubliez pas non plus de dépoussiérer les ampoules, les câbles et les supports qui accumulent également de la poussière. Aussi, pensez à nettoyer d'autres zones souvent oubliées comme les interrupteurs, poignées de porte, cadres, rideaux, télécommandes, téléphones, mais aussi l'intérieur des poubelles.