Ni l'aspirateur, ni le frigo, c'est l'appareil le plus sale de la maison, et pourtant, il est très facile à nettoyer

Vous utilisez cet appareil tous les jours et ne soupçonnez pas qu'il puisse contenir autant de bactéries. C'est le moment de le nettoyer !

Vous pensez bien nettoyer votre logement ? Vous vous démenez à astiquer tout de fond en comble chaque semaine, et pourtant, selon une étude anglaise, votre logement n'est peut-être pas si propre que ça. Cette étude révèle que certains appareils électroménagers que vous utilisez chaque jour sont en fait de véritables nids à saletés, et qu'ils abritent plus de bactéries que la cuvette des toilettes.

Et l'appareil le plus sale n'est pas celui que vous imaginez ! Ce n'est ni l'aspirateur, qui accumule poussière et allergènes, ni le réfrigérateur, où prolifèrent les bactéries si on ne le nettoie pas régulièrement. L'appareil qui contient le plus de bactéries selon cette étude, c'est le lave-vaisselle. Ironique, n'est-ce pas ? Conçu pour nettoyer notre vaisselle et garantir une hygiène impeccable, cet appareil est pourtant un véritable nid à microbes s'il n'est pas entretenu correctement.

Mais pourquoi le lave-vaisselle est-il si sale ? Il est exposé à des résidus alimentaires, à l'humidité constante et à des températures variables. Ces conditions en font un environnement parfait pour la prolifération de moisissures, de champignons et de bactéries. Les joints sont particulièrement sales. L'étude a révélé qu'ils abritent des colonies de bactéries potentiellement pathogènes, dont certaines sont résistantes aux températures élevées et aux détergents. De plus, si des restes de nourriture s'accumulent dans le filtre, ils deviennent un terrain fertile pour les mauvaises odeurs et les micro-organismes indésirables.

© AnastasiiaAkh - stock.adobe.com

Certains signes ne trompent pas. Si votre lave-vaisselle dégage une odeur désagréable, si la vaisselle ressort avec des traces, ou encore si des dépôts apparaissent sur les parois, il est grand temps de procéder à un nettoyage en profondeur. Un entretien régulier permet non seulement d'assurer une meilleure hygiène, mais aussi d'optimiser le fonctionnement de l'appareil et d'allonger sa durée de vie.

Bonne nouvelle : entretenir son lave-vaisselle ne demande ni effort considérable ni produits coûteux. Commencez par le nettoyage du filtre. Retirez-le et rincez-le une fois par semaine sous l'eau chaude avec du savon pour éliminer les résidus alimentaires et prévenir l'apparition de mauvaises odeurs.

Ensuite, une fois par mois, dégraissez les bras d'aspersion. Vérifiez que les orifices des bras rotatifs ne sont pas obstrués par des dépôts de calcaire ou des restes alimentaires. Si nécessaire, utilisez un cure-dent pour déboucher les trous. Tous les mois également, pensez à désinfecter les joints en caoutchouc. Ce sont de vrais nids à moisissures. Passez-y un chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les nettoyer en profondeur.

Enfin, une fois par mois, faites tourner votre lave-vaisselle à vide avec un demi-citron pour éliminer les bactéries et dissoudre les résidus de calcaire. Un dernier conseil : après chaque lavage, laissez la porte entrouverte pour éviter la condensation et limiter le développement des moisissures.