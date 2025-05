Oubliez le vinaigre et le bicarbonate pour déboucher les canalisations, ce produit fonctionne en 5 minutes

Ce produit mériterait d'être plus connu ! Il est vraiment efficace pour éliminer les bouchons dans les canalisations, et ce n'est pas un déboucheur nocif.

Un évier bouché peut vite devenir un cauchemar, et cela peut nous arriver à tous. Entre les graisses et résidus de savon qui s'accumulent, les restes alimentaires, les cheveux... Une canalisation bouchée est une situation plus fréquente qu'on ne l'imagine. C'est un problème à prendre au sérieux, et il faut jamais attendre que la douche ou l'évier soient complètement bouchés pour agir. Quand l'eau ne s'écoule plus, il est souvent trop tard, et le bouchon sera alors difficile à faire disparaître sans l'aide d'un plombier. Il faut surveiller les premiers signes : l'eau s'écoule plus doucement que d'habitude, des mauvaises odeurs d'égout remontent, un bruit de "glouglou" est présent dès que l'eau s'écoule...

Dès que vous êtes dans une de ces situations, prenez les choses en mains. Vous n'avez pas besoin de produits nocifs et couteux pour intervenir, de nombreux produits naturels et pas chers sont très efficaces. Si beaucoup ventent la technique d'associer le bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc pour déboucher des canalisations, dans certains cas, cela peut empirer la situation en déplaçant le bouchon ou en endommageant les canalisations. Il existe une bien meilleure alternative au vinaigre ou au bicarbonate de soude pour déboucher les canalisations.

© mehaniq41 - stock.adobe.com

S'il y a bien un produit qui est sous estimé pour l'entretien de la maison, ce sont les cristaux de soude. Ils peuvent être la solution à de nombreux problèmes. Aussi appelés "carbonate de sodium", ils vous permettent de nettoyer en profondeur votre logement grâce à leurs propriétés fongicides et bactéricides. C'est aussi un excellent ingrédient pour déboucher les canalisations soi-même, sans faire appel à un plombier. Son alcalinité est supérieure à celle du bicarbonate de soude, ce qui en fait un déboucheur de canalisations encore plus efficace.

Avant toute manipulation des cristaux de soude, nous vous conseillons d'enfiler des gants de ménage. Les cristaux de soude peuvent être irritants pour la peau. Voici les étapes à suivre pour une opération réussie :

Faites bouillir 1 litre d'eau. Attendez que l'eau soit complètement écoulée de la canalisation. Versez 1 à 2 cuillères à soupe de cristaux de soude directement dans la canalisation bouchée (évier, lavabo, douche...). Versez doucement l'eau chaude par-dessus. L'action combinée des cristaux et de l'eau chaude va dissoudre les graisses et les résidus. Si les premiers résultats sont visibles en 5 minutes, nous vous conseillons de laisser agir 15 à 30 minutes ; Rincez à l'eau chaude pour bien évacuer les résidus.

Pour éviter d'en arriver au bouchon, vous pouvez utiliser cette méthode en prévention. Mettez 1 cuillère à soupe de cristaux de soude et 1 litre d'eau chaude une fois par semaine dans vos canalisations.

Attention, voici toutefois quelques précautions à suivre :