Comment éliminer le calcaire des toilettes et surtout empêcher qu'il ne réapparaisse ?

Le calcaire est l'ennemi numéro un des toilettes. Voici comment en venir enfin à bout !

Le nettoyage de la cuvette des toilettes est souvent perçu comme une véritable corvée. Et pour cause, le calcaire a tendance à s'incruster rapidement, laissant des vilaines taches brunes sur les WC. Heureusement, quelques ingrédients du quotidien et un peu d'huile de coude suffisent généralement à en venir à bout. Encore faut-il savoir bien les utiliser pour s'éviter de frotter énergiquement pendant de trop nombreuses minutes.

Pourquoi le calcaire est-il si tenace ? Ce dépôt blanchâtre s'accumule au fil du temps sur les parois de la cuvette, là où l'eau s'écoule. Pour l'éliminer, la solution la plus simple et économique consiste à utiliser du vinaigre blanc ou du jus de citron. Leur acidité permet en effet de dissoudre le calcaire sans abîmer la matière de la cuvette.

Commencez par bien sécher la cuvette pour éviter que le produit ne glisse. Puis versez généreusement du vinaigre ou du jus de citron sur les zones entartrées. Laissez agir quelques minutes avant de frotter énergiquement avec la brosse. Si besoin, renouvelez l'opération jusqu'à disparition complète des traces.

Dans le cas de dépôts plus anciens et tenaces, il peut être nécessaire d'utiliser un produit détartrant du commerce, spécialement conçu pour les sanitaires. Ils contiennent en général un mélange d'acides plus concentrés. Veillez toutefois à bien suivre les instructions d'utilisation et à aérer la pièce, certaines substances pouvant être irritantes.

Les acides sont effectivement particulièrement efficaces pour dissoudre le calcaire car celui-ci est une substance alcaline qui réagit au contact d'un acide. Cette réaction chimique convertit le calcaire en dioxyde de carbone et en eau, permettant son élimination. Mais attention, les acides forts comme l'acide chlorhydrique, bien que très puissants contre le tartre, sont aussi très dangereux. Ils peuvent causer de graves brûlures et dégager des vapeurs toxiques. Il est fortement déconseillé de les utiliser soi-même. Préférez toujours des détartrants spécifiques dans lesquels les acides sont correctement dosés.

Au quotidien, pour prévenir la formation de calcaire, rien de tel qu'un nettoyage régulier des toilettes. N'attendez pas que les traces s'incrustent ! Vous pouvez aussi déposer dans la cuvette une tablette anticalcaire qui libèrera des agents actifs à chaque chasse d'eau tirée. Vos toilettes resteront ainsi propres et éclatantes plus longtemps.