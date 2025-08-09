Elle ressemble aux Maldives, cette plage en Europe est l'une des plus belles du monde

Cette plage figure parmi les perles récemment découvertes et commence à se faire une place de choix dans les classements des plus belles plages du monde.

Pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour se baigner dans des eaux turquoise ou sur des plages qui font rêver. Si vous cherchez des plages dignes des plus belles photos d'Instagram, certains endroits bien cachés en Europe offrent tout ce qu'il faut. Si vous voulez juste un endroit photogénique, plusieurs îles nordiques comme les îles Lofoten en Norvège avec la plage de Haukland ou les îles de la frise du nord en Allemagne offrent de jolies vues. Mais si vous cherchez aussi le soleil garanti et la chaleur, rendez-vous plus au sud !

Une de ces plages vient d'intégrer la dernière édition du livre des "100 plus belles plages du monde" par le guide Lonely Planet. Parmi ces 100 plages réparties autour du monde, on trouve certaines en France, en Espagne bien sûr ou encore en Italie mais aussi et surtout en Europe de l'Est. C'est un nouveau paradis accessible à quelques heures de Paris. La Croatie réserve ainsi bien des surprises, surtout pour ceux qui veulent davantage explorer la côte dalmate et sortir des bondées Dubrovnik envahi par les touristes ou Split.

Lonely Planet vous recommande ainsi de faire une virée depuis Split pour gagner l'île de Brac. C'est là que se situe notre fameuse plage de Zlatni Rat. Imaginez une plage qui semble tout droit sortie d'une carte postale des Maldives, mais qui se trouve en réalité en Europe. La plage de Zlatni Rat, surnommée "la corne dorée" en raison de sa forme unique en grappe qui s'étend sur environ 600 mètres en direction de la mer, est un véritable joyau naturel. Située près du village de Bol, cette plage est non seulement magnifique mais aussi très accessible, ce qui en fait une destination prisée des vacanciers.

Ce qui rend Zlatni Rat particulièrement attirante, c'est son mélange harmonieux de beauté naturelle et de commodités pratiques. Elle a gagné ces dernières années son rang de valeur sûre en Croatie, au point de commencer à attirer de très nombreux touristes l'été. Un aspect charmant de Zlatni Rat est son cadre naturel. Située en lisière d'une pinède centenaire typiquement méditerranéenne, la plage offre une ombre bienvenue et un cadre paisible.

Le chemin qui mène à la plage est un agréable sentier pavé, bordé de pins et surplombant la mer, offrant des vues spectaculaires. La plage est constituée de petits cailloux ronds et est bordée de petits commerces et d'aires de jeux. De plus, la plage est surveillée en été, ce qui garantit une expérience de baignade sûre et agréable. La température de l'eau est plaisante, bien que la profondeur et les courants puissent devenir importants quelques mètres plus loin.

Outre le farniente et la baignade, Zlatni Rat est un paradis pour les amateurs de sports nautiques tels que la planche à voile et le kitesurf, grâce au mistral qui souffle chaque après-midi. Et pour ceux qui cherchent un moment de calme, la plage, moins fréquentée en matinée et en soirée, devient un lieu idéal pour admirer le lever ou le coucher du soleil dans une ambiance paisible...