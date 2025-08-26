Marre des plinthes pleines de poussière ? Cette technique est géniale et va vous changer la vie

Fini la corvée du dépoussiérage des plinthes ! Une astuce géniale va vous faciliter la vie et repousser efficacement la poussière.

Qui n'a jamais pesté contre les plinthes qui accumulent la poussière en un rien de temps ? Passer le chiffon ou l'aspirateur régulièrement peut vite devenir fastidieux et pas toujours très efficace, même à court terme. Dur, dur d'éliminer la poussière sur les plinthes ! Si l'on vous dit qu'une technique est simple, efficace et empêche aussi la poussière de se déposer, vous trouvez ça un peu fort ? Et pourtant, c'est redoutable.

Le secret ? Utiliser des feuilles d'assouplissant pour sèche-linge ! Ces petites lingettes parfumées que vous glissez habituellement dans votre sèche-linge ont en fait plus d'un tour dans leur sac. Munissez-vous simplement d'une feuille d'assouplissant neuve. Si elles sont de grande taille, n'hésitez pas à en couper une en deux. L'idéal est d'effectuer cette opération juste après avoir dépoussiéré vos plinthes de façon classique.

Après un bon coup d'aspirateur, passez ensuite la feuille d'assouplissant le long de la plinthe, en insistant bien sur les rainures et moulures. Utilisez le même geste que pour un dépoussiérage habituel. Un léger film protecteur va alors se déposer sur la surface.

Et c'est là que la magie opère ! Ce voile invisible laissé par la feuille d'assouplissant va littéralement repousser la poussière, un peu comme il repousse les peluches et les poils d'animaux dans le sèche-linge. Fini les plinthes qui se transforment en nid à poussière en quelques jours à peine. Petit bonus, cette astuce marche aussi très bien contre les poils de chien ou de chat, qui ont la fâcheuse tendance à s'accrocher aux moindres recoins.

Si vous avez des animaux de compagnie, pas de panique. Bien que les feuilles d'assouplissant puissent être parfumées, le dépôt laissé sur les plinthes est infime. Vos chers compagnons à quatre pattes ne risquent pas d'aller renifler ou lécher cet endroit avec insistance. Certes, repasser derrière le dépoussiérage avec une feuille d'assouplissant représente une étape supplémentaire. Mais le jeu en vaut la chandelle ! Vous pourrez ainsi espacer les séances de nettoyage des plinthes et vous contenter d'un simple coup d'aspirateur de temps en temps. Utiliser ces petites lingettes 1 fois par mois suffira, ce qui limitera aussi l'impact écologique de ce petit ménage d'appoint...