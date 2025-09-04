Pourquoi devrait-on jeter du sel dans les toilettes et à quelle fréquence est-il bon de le faire ?

Un mélange de sel, de bicarbonate de soude et d'huile : et si c'était la solution idéale à la rentrée pour changer la façon de nettoyer vos WC ?

C'est une astuce de grand-mère qui regagne des suffrages, surtout à la rentrée, une période chargée où le ménage peut être une corvée encore plus difficilement ressentie. Et au moment de lancer son nettoyage, une tâche en rebute plus d'un : le nettoyage de la cuvette des WC. Indispensable, elle n'en est pas moins particulièrement pénible surtout quand il faut se battre face aux taches, à des odeurs peu agréables ou encore à un calcaire très résistant.

Heureusement, quelques astuces et méthodes peuvent vous venir en aide. Une d'entre elle est ingénieuse et aide à facilement désinfecter les WC : elle consiste à tout simplement jeter du sel dans la cuvette. Combiné à d'autres ingrédients, le sel ou plutôt le gros sel, assure une désinfection efficace et contribue ainsi à nettoyer vos toilettes !

Comment ça marche ? Le gros sel, grâce à ses propriétés abrasives et absorbantes, aide à désagréger les matières organiques qui peuvent gagner les coins de vos WC ou le fond de la cuvette. L'action du gros sel aura ainsi un avantage : faciliter le nettoyage de la cuvette. Encore mieux, contrairement aux idées reçues, il n'a pas d'effet corrosif et ne nuit donc pas aux tuyaux ! En tant qu'exfoliant naturel, il contribue aussi à décoller les dépôts de calcaire et autres saletés incrustées et peut donc aider in fine le nettoyage de vos canalisations.

© 123RF

Mais comment faire pour que ce soit vraiment efficace ? Pour profiter de tous les bienfaits de cette technique, il suffit de verser environ 100 grammes de gros sel directement dans la cuvette des toilettes, en prenant soin d'en saupoudrer également sur les rebords. Attention à bien laisser agir pendant au moins 3 heures, voire idéalement toute une nuit, sans tirer la chasse d'eau. Au réveil, il ne vous reste plus qu'à rincer l'ensemble de la zone. Pour un résultat optimal, il est conseillé de répéter l'opération au moins une fois par mois, voire toutes les deux semaines selon le nombre de personnes chez vous et l'utilisation de vos WC.

Vous cherchez un mélange encore plus efficace ? On a ce qu'il vous faut ! Le gros sel n'est pas le seul ingrédient naturel à pouvoir vous aider. En le mélangeant à du bicarbonate de soude et à de l'huile neutre, on peut obtenir une puissante formule maison pour une désinfection en profondeur. Pour cela, mélangez 250 grammes de sel, 250 grammes de bicarbonate et 25 cuillères à soupe d'huile, puis versez le tout dans la cuvette en répartissant bien sur toute la surface. Il ne reste plus qu'à attendre... Laissez reposer une nuit entière avant de verser de l'eau bouillante et de tirer la chasse. Vous n'aurez alors plus qu'à admirer le résultat.