Je n'ai pas de fenêtre dans mes WC mais ça sent toujours bon. Trois ingrédients de cuisine suffisent

Fini les mauvaises odeurs dans les WC sans fenêtre ! Un désodorisant naturel fait maison avec seulement trois ingrédients de cuisine peut vous sauver la mise.

Marre des mauvaises odeurs dans les WC ou la salle de bain ?On le sait, les toilettes et salles de bain sont des pièces propices aux mauvaises odeurs, surtout quand elles ne disposent pas de fenêtre pour aérer. Heureusement, il existe une astuce toute simple pour fabriquer soi-même un désodorisant naturel efficace.

Même si vos WC ou votre salle de bains n'ont pas de fenêtres pour aérer, il est possible de conserver une odeur agréable dans la pièce. Ce désodorisant maison et naturel peut faire la différence, et il est facile à faire puisqu'il ne comprend que trois ingrédients de cuisine.

Pour réaliser ce désodorisant miracle, commencez pour vous munir d'un petit récipient type coupelle ou ramequin. Le premier ingrédient à avoir sous la main est tout simplement du riz. On en a tous dans nos cuisines et il servira dans ce cas de base absorbante à notre mélange. Dans la coupelle, versez 2 cuillères à soupe de riz. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe d'une huile végétale neutre comme de l'huile d'amande douce ou tout simplement de tournesol.

Curieux ? Non, l'explication est très simple : le gras de l'huile aidera à diffuser le parfum. Vient ensuite l'élément clé : l'huile essentielle. Choisissez votre fragrance préférée, comme la lavande relaxante, l'eucalyptus frais ou le pamplemousse vivifiant. Versez une dizaine de gouttes dans le mélange riz-huile et remuez bien. Votre désodorisant est prêt !

Il ne vous reste plus qu'à placer le récipient dans un coin de vos WC ou de votre salle d'eau. Les odeurs seront absorbées par le riz tandis que l'huile essentielle parfumera délicatement la pièce pendant environ 2 semaines. Après ce délai, il suffira de refaire une nouvelle préparation pour prolonger l'effet. Et le tour est joué ! Avec trois fois rien, vous obtenez un désodorisant efficace, 100% naturel et personnalisable à l'infini. Plus besoin de dépenser des sommes folles dans les désodorisants du commerce dont on ne maîtrise pas toujours la composition. Cette recette de grand-mère a fait ses preuves et ravira les adeptes du fait-maison.