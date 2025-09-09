Cet exterminateur de nuisibles fait toujours ça chez lui : il se méfie d'un objet en particulier

Cet expert a donné ses astuces pour éviter les nuisibles à la maison. L'une d'entre elles n'est pas forcément connue du grand public.

Que ce soit en revenant de voyage ou en recevant des colis, il est facile de ramener involontairement ces invités surprise chez soi. Un responsable de l'entreprise de dératisation et anti-nuisibles Pestes Oy, a partagé avec le journal finnois Ilta-Sanomat les règles qu'il applique dans son propre foyer pour se prémunir des dangers des nuisibles.

Son premier conseil : ne pas garder les boîtes en carton à la maison plus longtemps que nécessaire. Elles constituent en effet un lieu de prédilection pour certaines espèces comme les mites du papier. "Il faut absolument s'en débarrasser. Les boîtes en carton doivent être retirées du sol le plus rapidement possible. Pour le stockage, une boîte en plastique est plus appropriée", explique Mikko Korhonen, directeur opérationnel de l'entreprise. L'expert reconnaît avoir lui-même utilisé des cartons de déménagement lorsqu'il avait une vingtaine d'années, mais il y a depuis renoncé. Pour quelles raisons ?

Les cartons livrés à domicile peuvent aussi présenter un risque. "Les mites peuvent facilement s'y loger si ces boîtes ont été stockées dans des entrepôts infestés. Rien ne les empêche ensuite de migrer dans votre logement", prévient Mikko Korhonen. Même les boîtes pliables utilisées lors des déménagements et parfois conservées longtemps ne sont pas à l'abri.

Outre ce point de vigilance concernant le carton, le spécialiste se montre intransigeant dans sa cuisine. Il conserve tous ses ingrédients secs dans des récipients hermétiques. "Si des nuisibles arrivent à s'introduire avec de la nourriture ou au retour d'un voyage, ils ne pourront pas faire autant de dégâts", justifie-t-il. Mieux vaut prévenir que guérir.

Pour Mikko Korhonen, une maison propre et bien rangée permet aussi de limiter les sources de nourriture à disposition des indésirables. Il encourage donc à être vigilant sur ce point. En complément, investir dans des pièges ou pesticides disponibles dans le commerce peut aider à se débarrasser d'une infestation légère de mites du papier ou du sucre.

En cas de problème persistant malgré ces mesures, faire appel à un professionnel devient toutefois nécessaire. "Un expert dispose de substances plus efficaces réservées aux professionnels", souligne-t-il. Les personnes vivant en copropriété ou en logement collectif sont aussi invitées à signaler toute infestation à leur syndic ou société de gestion immobilière.