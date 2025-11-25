Peu de gens le savent : comment laver les torchons microfibre sans les abîmer ?

Une erreur de lavage courante réduit drastiquement l'efficacité des chiffons et serviettes microfibre.

Les chiffons microfibre sont devenus nos meilleurs alliés pour nettoyer la maison. Ils peuvent tout faire ! Nettoyer les vitres, enlever la poussière et même essuyer la vaisselle. Sans oublier les serviettes de bain microfibre, qui nous sèchent rapidement en sortant de l'eau.

On leur mène la vie dure, et c'est pourquoi, comme tout linge de maison, ils méritent un nettoyage régulier. Cela permet d'enlever les résidus tout en conservant leur efficacité ! Mais comment procéder sans l'abîmer ? Pour préserver leur magie, vous pouvez le nettoyer de deux manières : à la main ou à la machine.

Si vous optez pour un lavage à la machine, vous vous dites sûrement qu'il serait plus facile et rapide de le laver avec le reste du linge de bain, draps ou vêtements. Grosse erreur ! La raison est simple : à cause de leur matière fibreuse, les torchons microfibre capturent les peluches provenant d'autres textiles lors du lavage. Il est donc impératif de les laver séparément !

Surtout, attention au choix de la lessive. Tom Ceconi, président d'une marque de lessive, explique à Southern Living que de nombreux produits classiques vendus en supermarché "contiennent des produits chimiques agressifs qui abîment les fibres des serviettes". Il recommande d'utiliser une lessive douce et concentrée, au pH neutre. Ce type de produit nettoie grâce à des enzymes naturelles, protégeant le tissu et la peau.

De plus, bannissez absolument l'adoucissant : il dépose une pellicule cireuse sur les fibres, réduisant drastiquement le pouvoir absorbant des serviettes. Une fois ces précautions prises, vous pouvez lancer un cycle normal, en privilégiant un programme tiède pour préserver les fibres.

Pour un lavage à la main, c'est encore plus simple : faites tremper vos torchons dans un seau ou un évier rempli d'eau tiède et de quelques gouttes de liquide vaisselle doux pendant 10 à 15 minutes. Une fois le temps écoulé, frottez les délicatement l'un contre l'autre avec les mains pour enlever la saleté, les tâches et les résidus. Enfin, rincez les abondamment à l'eau clair jusqu'à ce que tout le savon ait disparu, puis essorez les.

Dernière étape, le séchage ! Préférez un séchage à l'air libre, en les tenant à l'écart de toute source de chaleur direct. Pour plus de rapidité, vous pouvez les passer au sèche linge, mais impérativement à basse température. Cela préservera l'intégrité des fibres et la durabilité des finitions. Dernier conseil, n'utilisez jamais d'assouplissant en feuilles, dont l'effet sur les serviettes est identique à celui en liquide.