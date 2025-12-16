Ça peut être un vrai casse-tête : enlever la sève et les aiguilles des sapins est plus facile grâce à ces astuces

Pour vous aider à venir à bout des aiguilles et de la sève de votre sapin naturel, voici quelques astuces pour un sol impeccable.

Il faut se faire une raison : le sapin de Noël naturel que vous avez choisi pour égayer vos fêtes de fin d'années finira inévitablement par perdre ses aiguilles. Même si vous suivez à la lettre tous les conseils pour qu'il tienne plus longtemps, le roi des forêts perdra de sa splendeur au fil des jours qui passent. C'est tout à fait normal !

Certaines variétés, comme le Nordmann, sont tout de même plus résistantes et perdent leurs épines moins rapidement. Malgré tout, viendra un temps où ses aiguilles joncheront sur le sol de la maison. Et ce n'est pas le seul désagrément, car la sève, cette matière collante, peut elle aussi couler et tacher les sols. C'est à votre tour, alors, de prendre le relais pour ramasser ces petits débris afin de garder une maison propre.

C'est un travail de tous les jours, qui peut vite devenir embêtant et fatiguant. D'autant plus que l'effort que vous y mettez dépend de la matière de votre sol. Si vous avez un parquet, un simple passage d'aspirateur suffit généralement à débarrasser les aiguilles. N'hésitez pas à utiliser l'embout classique, ou même l'appareil sans embout, pour les attraper plus vite. Si certaines aiguilles restent coincées dans les fines rainures du bois, il existe une technique simple et étonnante : il suffit de fixer du ruban adhésif double face sous un balai plat. Vous pourrez ainsi facilement capturer les épines récalcitrantes sans effort !

Pour les sols en fibres, comme la moquette, les tapis ou les revêtements naturels, récupérer les aiguilles peut être un vrai casse-tête. Dans ce cas, l'aspirateur devient indispensable. Mais attention, n'utilisez pas l'embout brosse car il pourrait s'obstruer ! Les experts de SharkClean conseillent d'utiliser une brosse en caoutchouc. Grâce à l'électricité statique qu'elle génère, elle permet de décoller efficacement les aiguilles prises dans les fibres.

Sur des surfaces lisses et uniformes comme le carrelage, le béton ciré ou le revêtement en vinyle, le nettoyage est beaucoup plus facile. Pas besoin de l'aspirateur, un simple coup de balai peut être suffisant pour rassembler et éliminer rapidement les épines de votre sapin.

Une fois que les aiguilles ont disparu, il reste souvent la question de la résine. Très difficile à déloger, elle peut laisser des marques tenaces sur votre sol. Si vous êtes face à une tache de sève sur du parquet, de la moquette, du vinyle ou un sol naturel, surtout, n'utilisez surtout pas de produit trop agressif ! Préférez plutôt utiliser un grattoir doux que vous aurez trempé dans de l'alcool ménager ou du vinaigre blanc. Ce mélange va permettre de dissoudre la résine sans abîmer votre revêtement. Rincez ensuite la zone avec une éponge bien essorée et répétez le processus si la tache persiste.

Pour retirer la sève sur du carrelage, certains suggèrent aussi d'utiliser de l'essence de térébenthine. Laissez le produit agir pendant une quinzaine de minutes sur la résine, puis nettoyez la zone à l'aide d'une éponge et d'eau claire.